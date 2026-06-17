Home > उत्तर प्रदेश > UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?

UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?

UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल और बच्चों की सेहत को लेकर क्या है सरकार का नया आदेश. पूरी जानकारी के लिए पढ़ें...

By: Shivani Singh | Published: June 17, 2026 1:23:50 PM IST

भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां(Image-AI)
भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां(Image-AI)


UP School Summer Vacation Extended: उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए एक जरूरी खबर है. सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए एक बड़ा फ़ैसला लिया है. बढ़ती गर्मी और लगातार लू के हालात को देखते हुए, राज्य सरकार ने बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आने वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं. नए आदेश के मुताबिक, स्कूल अब 20 मई, 2026 से 24 जून, 2026 तक बंद रहेंगे. हालांकि, पहले स्कूल 16 जून को खुलने वाले थे, लेकिन मौसम के हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया. छात्रों के लिए रेगुलर क्लास अब 25 जून, 2026 से शुरू होंगी.

छुट्टी के दौरान की जाने वाली तैयारियां

छात्रों की छुट्टियां तो जारी रहेंगी, लेकिन संबंधित अधिकारियों को ज़रूरी इंतज़ाम पूरे करने के लिए 22, 23 और 24 जून को स्कूल आना होगा. इस दौरान स्कूल की सफाई, टाइम-टेबल बनाना, मिड-डे मील का इंतज़ाम, पाठ्य-पुस्तकों का वितरण और दूसरे प्रशासनिक काम किए जाएंगे. इसके अलावा, 21 जून को स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बच्चों में सेहत और फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए योग दिवस कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकती है.

You Might Be Interested In

UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?

गर्मी की वजह से बार-बार आने वाली समस्याएं

अतिरिक्त मुख्य सचिव (बेसिक और माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले सालों में, भीषण गर्मी के कारण कई ज़िलों में स्कूल खुलने के बाद भी प्रशासन को उन्हें अक्सर बंद करना पड़ता था. कई बार ज़िला प्रशासन स्थानीय हालात के आधार पर अलग-अलग आदेश जारी करता था, जिससे कन्फ्यूज़न पैदा होता था. इस समस्या को दूर करने और कन्फ्यूज़न से बचने के लिए छुट्टियों की अवधि बढ़ाने का फैसला पहले ही ले लिया गया, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि छात्रों को पूरे शैक्षणिक सत्र में तय 220 दिनों की पढ़ाई मिल सके.

बुनियादी सुविधाओं को पक्का करें

अधिकारियों ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को सलाह दी गई है कि वे कोई भी स्थानीय छुट्टी घोषित करने से पहले इन कानूनी ज़रूरतों पर विचार करें. सरकार ने स्कूलों को यह पक्का करने का भी निर्देश दिया है कि बिजली, पीने का पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाएँ बिना किसी रुकावट के मिलती रहें. इसके अलावा, मिड-डे मील प्रोग्राम को लागू करने, पाठ्यपुस्तकें बाँटने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें करने, ‘बाल वाटिका’ क्लास की तैयारी करने, स्कूल परिसर, किचन और टॉयलेट की साफ़-सफ़ाई और खेल-कूद का सामान उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

शिक्षा विभाग ने सभी ज़िलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि पाठ्य-पुस्तकें हर छात्र तक समय पर पहुंचें और कोई भी क्लास जर्जर इमारतों में न चलाई जाए.

Tags: Summer VacationUP School Holiday
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?
UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?
UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?
UP School Summer Vacation Extended: भीषण गर्मी के चलते यूपी में बढ़ीं स्कूलों की छुट्टियां, जानें अब कब खुलेंगे स्कूल?