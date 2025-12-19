यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती, कौन-कौन से विभाग में निकलेगी वैकेंसी?

UP Jobs: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. दरअसल, यूपी में खाली पड़े हजारों पदों पर अगले साल यानी 2026 में भर्ती होने वाली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों से विभागवार सरकारी नौकरी के खाली पदों की डिटेल मांगी थी. इसके बाद सीएम योगी ने डेढ़ लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है.

यूपी के जिन विभागों में भर्ती होगी, उनमें पुलिस, शिक्षा, राजस्व और आवास विकास सहित कई विभाग शामिल हैं. इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी. अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने का काम अंतिम चरण में है. कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है.

यूपी में दी गईं साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां

बता दें कि यूपी सरकार ने पिछले साढ़े आठ सालों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं. सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार साल 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी. कौन-कौन से विभाग में होंगी भर्तियां?