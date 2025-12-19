Home > उत्तर प्रदेश > यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती, कौन-कौन से विभाग में निकलेगी वैकेंसी?

UP Sarkari Naukri: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार साल 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी. इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी भर्ती होगी.

By: Hasnain Alam | Published: December 19, 2025 12:31:21 PM IST

UP Jobs: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. दरअसल, यूपी में खाली पड़े हजारों पदों पर अगले साल यानी 2026 में भर्ती होने वाली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों से विभागवार सरकारी नौकरी के खाली पदों की डिटेल मांगी थी. इसके बाद सीएम योगी ने डेढ़ लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है.

यूपी के जिन विभागों में भर्ती होगी, उनमें पुलिस, शिक्षा, राजस्व और आवास विकास सहित कई विभाग शामिल हैं. इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी. अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने का काम अंतिम चरण में है. कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है.

यूपी में दी गईं साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां

बता दें कि यूपी सरकार ने पिछले साढ़े आठ सालों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं. सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार साल 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी. कौन-कौन से विभाग में होंगी भर्तियां?

  • पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती हुई है. अब साल 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा. पुलिस विभाग की ओर से 30 हजार आरक्षी और 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी.
  • शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी.
  • राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी.
  • स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. इस तरह कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी.

