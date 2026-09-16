UP Saas Damad News: पति की मौत के बाद महिला ने बनाया दामाद से अवैध संबंध, चोरी छिपे करते थे प्यार, बच्चों ने काटा बवाल

UP Saas Damad Case: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यह मामला सास और दामाद के बीच प्रेम संबंध का है. कोतवाली क्षेत्र के खरगजीत नगर से यह मामले सामने आने के चर्चा का विषय बन गया है. महिला पांच बच्चों की मां बताई जा रही है और दावा है कि वह अपने दामाद से चोरी छिपे मिलती रहती थी. युवक के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सास के साथ है.

जानकारी के मुताबिक, महिला अपने दामाद के साथ एक रिश्तेदारी में आई थी. इसी दौरान परिजनों को दोनों के बीच प्रेम संबंध की जानकारी हुई. इसके बाद महिला के बच्चों और अन्य परिजनों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया.

हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया. पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है. मामले की परिस्थितियों और दोनों के बीच कथित संबंध को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

मैनपुरी : 5 बच्चों की मां को अपने दामाद से प्यार हो गया। दोनों चोरी छुपे मिलते रहते थे, लेकिन अब मामला उजागर हुआ तो बवाल मच गया। दामाद और सास एक साथ रहना चाहते है लेकिन बच्चे इसको खिलाफ है। दोनों लोग एक रिश्तेदारी गए थे, जानकरी होने पर महिला के बच्चे ने हंगामा कर दिया। दोनों… pic.twitter.com/cxozvdqKLS — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) September 16, 2026

युवक के ससुर की दो साल पहले हो चुकी है मौत

दामाद का कहना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. साथ ही शादी भी करना चाहते हैं. युवक का कहना है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे न रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वह अपनी सास के साथ रहना चाहता हैं.

युवक का यह भी कहना है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी दोनों साथ रहेंगे. दोनों का कहना है कि मिलकर वे बच्चे पाल लेंगे. युवक के ससुर की दो साल पहले मौत हो चुकी है. हालांकि, inkhabar इस दावे की पुष्टि नहीं करता है.