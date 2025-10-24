UP Rojgar Mela 2025: अब 10वीं पास वाले को भी सरकारी नौकरी, PM Modi ने UP में निकाली बंपर भर्ती; यहां जानें पूरी डिटेल्स

UP Rojgar Mela 2025: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश में जो युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उन्हें PM Modi ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है. दरअसल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें वार्षिक रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे. खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में 51,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे. जिन लोगों ने कई जगहों पर अपना बायोडाटा जमा किया है, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है, उन्हें अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है.

कहां लगेगा रोजगार मेला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा और ललितपुर जैसे ज़िलों में 31 अक्टूबर तक दस रोज़गार मेले आयोजित किए जाएंगे. क्या आप जानते हैं कि इन मेलों में क्या होगा, दरअसल, इन मेलों में कई बड़ी कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी. इसमें भाग लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा. इसमें आपको बस राज्य की आधिकारिक वेबसाइट, rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण करना होगा.

किन पदों पर होगी भर्ती

इन रोज़गार मेलों में सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट और एग्जीक्यूटिव जैसे पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी. 24 और 25 अक्टूबर को इटावा (जसवंतनगर) में 100 पदों पर भर्ती होगी. आज भदोही ज़िला सेवायोजन कार्यालय में 300 पदों के लिए मेला लगेगा. 25 अक्टूबर को मेरठ क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में 350 पदों पर भर्ती होगी.

