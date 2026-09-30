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UP Ration Card e-KYC Mandatory: राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर! e-KYC नहीं कराया तो अटक सकता है राशन

UP Ration Card e-KYC Mandatory: उत्तर प्रदेश के फ़ूड डिपार्टमेंट ने नए राशन कार्ड होल्डर्स के लिए एक ज़रूरी नियम जारी किया है. सिर्फ कार्ड बनवाना काफी नहीं है. फायदेमंदो को अनाज पाने के लिए कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए अपना e-KYC पूरा करना होगा.

By: Heena Khan | Published: September 30, 2026 1:41:02 PM IST

UP Ration Card e-KYC Mandatory
UP Ration Card e-KYC Mandatory


UP Ration Card e-KYC Mandatory: उत्तर प्रदेश के फ़ूड डिपार्टमेंट ने नए राशन कार्ड होल्डर्स के लिए एक ज़रूरी नियम जारी किया है. सिर्फ कार्ड बनवाना काफी नहीं है. फायदेमंदो को अनाज पाने के लिए कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए अपना e-KYC पूरा करना होगा. उत्तर प्रदेश में फूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने उन फायदों के लिए एक जरूरी कम्प्लायंस ज़रूरत शुरू की है, जिन्होंने हाल ही में नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या उन्हें मिला है. वैसे तो फिजिकल या डिजिटल राशन कार्ड बनवाना आम तौर पर सब्सिडी वाला अनाज पाने का आखिरी कदम माना जाता है, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्टिवेट करने के लिए एक ज़रूरी शर्त जोड़ दी है.

e-KYC कराना कितना जरूरी 

अपडेट की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, सिर्फ़ नया राशन कार्ड होने से गेहूं, चावल और दूसरी ज़रूरी चीज़ों का तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन पक्का नहीं होता. फ़ायदों को अपने नए बने कार्ड को डॉर्मेंट से एक्टिव करने के लिए e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रोसेस पूरा करना होगा. यह तरीका लीकेज को खत्म करने, धोखाधड़ी वाले क्लेम को रोकने और यह पक्का करने के लिए बनाया गया है कि PDS का फ़ायदा सिर्फ़ असली घरों तक पहुंचे.

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सही दाम की दुकानों पर स्टेप-बाय-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस

कम्प्लायंस को आसान बनाने के लिए, सरकार ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को डीसेंट्रलाइज़ कर दिया है. जिन लोगों को नए कार्ड मिले हैं, उन्हें सरकारी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है; इसके बजाय, वे अपनी तय लोकल सही दाम की राशन की दुकान पर जा सकते हैं. हर लाइसेंस्ड डीलर के पास बायोमेट्रिक डेटाबेस से जुड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (e-PoS) मशीन होती है.

कार्डहोल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड पर लिस्टेड परिवार के सभी सदस्यों के पहचान के डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखें. डीलर आधार डेटाबेस के खिलाफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के लिए e-PoS डिवाइस का इस्तेमाल करेगा. एक बार फिंगरप्रिंट सफलतापूर्वक वेरिफाई हो जाने पर, सिस्टम कार्ड को एक्टिव के रूप में फ्लैग कर देता है, जिससे रेगुलर मंथली कोटा डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता साफ हो जाता है.

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पेंडिंग एप्लीकेशन को एड्रेस करना और ट्रांसपेरेंसी पक्का करना

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में, हज़ारों नए एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के तहत हैं. लोकल सप्लाई इंस्पेक्टर डिजिटल अप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को फाइलें फॉरवर्ड करने से पहले ग्राउंड-लेवल वेरिफिकेशन करते हैं. एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद, कार्ड प्रिंट किए जाते हैं या ऑनलाइन जेनरेट किए जाते हैं. हालांकि, एडमिनिस्ट्रेटर्स इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जारी करना और एक्टिवेट करना अब अलग-अलग फेज़ हैं. ज़रूरी e-KYC को जोड़ने से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी पक्की होती है, सरकारी रिसोर्स सुरक्षित रहते हैं और ज़मीनी स्तर पर जवाबदेही मज़बूत होती है.

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Tags: e-KYCRation Card
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