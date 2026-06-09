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UP Free Scooty Scheme: 50 हजार छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी! जानिए क्या है ‘रानी लक्ष्मीबाई योजना’

UP Rani Laxmi Bai Yojana: UP की छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी! योगी सरकार की इस नई योजना से कॉलेज जाने वाली बेटियों का सफर होगा आसान. जानिए किसे और कैसे मिलेगी फ्री स्कूटी.

By: Shivani Singh | Published: June 9, 2026 3:54:07 PM IST

यूपी की 50 हजार छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी
यूपी की 50 हजार छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी


UP Rani Laxmi Bai Yojana: उत्तर प्रदेश की कॉलेज जाने वाली बेटियों के सफर को अब एक नई रफ्तार मिलने वाली है. हर सुबह बस की भीड़ और ऑटो के इंतजार की फिक्र अब बीते दिनों की बात होने जा रही है. राज्य की होनहार छात्राओं के सपनों को पंख देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक बेहद खास कदम उठाने जा रही है. अंडरग्रेजुएट स्तर पर पढ़ाई कर रही नौ लाख छात्राओं के लिए यह एक ऐसी खबर है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी. अब उनकी कड़ी मेहनत का इनाम न सिर्फ अच्छे अंकों में दिखेगा, बल्कि उनके कॉलेज आने-जाने की राह को भी आसान और सुरक्षित बनाएगा. क्या है यह पूरी योजना और इसका लाभ किसे मिलेगा? आइए विस्तार से जानते हैं…

अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए मेरिट-आधारित मौका

इस सरकारी योजना का सीधा फायदा उन छात्राओं को मिलेगा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करती हैं. स्कूटी बांटने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाएगी. योजना के नियमों के अनुसार, छात्राओं को अंडरग्रेजुएट पढ़ाई के पहले साल में मिले अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इन अंकों के आधार पर राज्य-स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और लिस्ट में जगह बनाने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त स्कूटी दी जाएगी.

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पहले चरण में 50,000 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

अभी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में लगभग नौ लाख छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार इस योजना को चरणों में लागू करने की योजना बना रही है. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के तहत, पहले चरण में राज्य की 50,000 सबसे होनहार छात्राओं को स्कूटी देने की पूरी तैयारी कर ली गई है.

जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन

उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को हकीकत बनाने और यह पक्का करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि इसका फायदा छात्राओं तक जल्द से जल्द पहुंचे. विभाग ने योजना के लिए प्रस्ताव और नियम पहले ही फाइनल कर लिए हैं. उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पूरी योजना पर विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अंडरग्रेजुएट स्तर पर लगभग 9,00,000 छात्राएं पढ़ रही हैं. उनमें से, होनहार छात्राओं को एक सख्त स्क्रीनिंग प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट के जरिए चुना जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल युवा महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और कॉलेज आने-जाने के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है.

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