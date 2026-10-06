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UP Rajya Sabha Election 2026: अब हमारी 3 पर नहीं, 403…अखिलेश यादव ने ऐसा क्या लिखा? बीजेपी ने ली राहत की सांस

UP Rajya Sabha Election 2026: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में तीसरा उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है. इससे बीजेपी के लिए 10 में से आठ सीटें बिना किसी मुकाबले के जीतने का रास्ता साफ हो गया है.

By: Sohail Rahman | Published: October 6, 2026 10:23:56 AM IST

अखिलेश ने लिखा अब हमारी नजर 3 पर नहीं, 403 पर है
अखिलेश ने लिखा अब हमारी नजर 3 पर नहीं, 403 पर है


UP Rajya Sabha Election 2026: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में तीसरा उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है. इससे बीजेपी के लिए 10 में से आठ सीटें बिना किसी मुकाबले के जीतने का रास्ता साफ हो गया है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, यह फैसला मंगलवार सुबह लिया गया, जो नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले का समय था. सोमवार को बीजेपी द्वारा आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने के बाद SP तीसरे उम्मीदवार को उतारने पर विचार कर रही थी.

इस कदम का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर बिना किसी विरोध के चुनाव होने की संभावना है, जिसमें बीजेपी को आठ सीटें मिलेंगी और SP के पास बाकी दो सीटें रहेंगी.

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समाजवादी पार्टी (SP) ने पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया था. राज्य विधानसभा में पार्टी की संख्या के आधार पर दोनों उम्मीदवारों की आसानी से जीत की उम्मीद है.

Tags: up chunav 2027UP News
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