Home > उत्तर प्रदेश > राज्यसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकती हैं सपा? यूपी इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव का बड़ा टेस्ट, समझिए पूरा गणित

राज्यसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकती हैं सपा? यूपी इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव का बड़ा टेस्ट, समझिए पूरा गणित

UP Rajya Sabha Election 2026: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है. अब तक के गणित के हिसाब से समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. 10 सीटों पर अगर 11 उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो सपा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है.

By: Sohail Rahman | Published: September 23, 2026 1:32:28 PM IST

यूपी की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी?
यूपी की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी?


UP Rajya Sabha Election 2026: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए घमासान शुरू हो गया है. समाजवादी पार्टी में अंदर ही अंदर 3 नामों पर मंथन की जा रही है. लेकिन इनमें से 2 नामों की चर्चा सबसे आगे चल रही है. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि वर्तमान सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है. मतलब साफ है कि रामगोपाल यादव का नाम तय माना जा रहा है. इसके अलावा, भरोसेमंद और अनुभवी चेहरे के रूप में पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की फिर एंट्री हो सकती है, पिछले चुनाव में इनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार फिर दावेदार माने जा रहे हैं.

तीसरा प्रत्याशी सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि पीडीए का संदेश होगा. सपा पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक से कोई बड़ा चेहरा लाकर बीजेपी को घेरना चाहती है.

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सपा की 2 सीट लग रही पक्की

एक सीट के लिए 37.9 वोट चाहिए. सपा 101 और कांग्रेस 2, टोटल 103 वोट हो रहे हैं. इस हिसाब से 2 सीट पक्की मानी जा रही है. लेकिन असल टेंशन पूजा पाल समेत 4 विधायकों की है जो पिछली बार क्रॉस वोटिंग कर गए थे. इसलिए तीसरी सीट के लिए जुगाड़ और विधायकों की बाड़ेबंदी दोनों पर काम शुरू हो गया है. 2 सीटों की जीत के लिए 74 वोटों की जरूरत होगी. 74 वोटों के इस्तेमाल करने के बाद सपा खेमे के पास 103 में से 74 वोटों के इस्तेमाल के बाद 29 वोट बचेंगे.

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सपा के बागी विधायक न कर दें खेला

हालांकि, यहां एक और पेच फंस रहा है. साल 2024 के राज्यसभा चुनाव में सपा के कुल 8 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया था. इसमे से 1 बीजेपी और 3 असंबद्ध हैं. 2024 के 4 बागियों को भी घटा दें तो सपा के पास 97 विधायक बचते हैं. इस हिसाब से कांग्रेस और सपा की कुल संख्या 99 रह जाएगी. 2 सीटों के लिए अभी भी सपा अलायंस के पास पर्याप्त संख्याबल है लेकिन यह तभी तक है जब तक कि 10 सीटों के लिए 10 ही प्रत्याशी हों. अगर 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी हुए तो निश्चित तौर पर किसी न किसी ओर से विधायकों के टूटने की खबरें आ सकतीं हैं.

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Tags: home-hero-pos-5up chunav 2027
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