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UP Rajya Sabha Chunav 2026: अखिलेश यादव कैसे जीतेंगे राज्यसभा की तीसरी सीट, BJP कैसे कर सकती है ‘खेल’ समझिये पूरा गणित

UP Rajya Sabha Chunav 2026: मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी और इस अटकल से कि BJP 2027 में मौजूदा विधायकों में से काफ़ी लोगों के टिकट काट सकती है. सत्ताधारी खेमे में और बेचैनी बढ़ सकती है. वहीं, सपा को भी टूट का खतरा है.

By: JP Yadav | Published: October 2, 2026 3:36:24 PM IST

UP Rajya Sabha Chunav 2026: अखिलेश यादव कैसे जीतेंगे राज्यसभा की तीसरी सीट, BJP कैसे कर सकती है 'खेल' समझिये पूरा गणित
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UP Rajya Sabha Chunav 2026: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आगामी 16 अक्टूबर, 2026 को मतदान होना है. ऐसे में 6 अक्टूबर को नामांकन समाप्त होने से ठीक पहले संख्या, सहयोगियों को संभालने और विधायी अनुशासन का एक दिलचस्प मुकाबला शुरू हो गया है. हाल की खाली सीटों के बाद विधानसभा में विधायकों की मौजूदा प्रभावी संख्या 397 है, इसलिए ‘सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम’ के तहत हर उम्मीदवार को पहली पसंद के 37 वोटों की ज़रूरत है.

उधर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास आराम से सात सदस्यों को चुनने के लिए पर्याप्त संख्या है. समाजवादी पार्टी (SP), जिसे अपने दो कांग्रेस विधायकों का समर्थन हासिल है, दो सीटें जीत सकती है. असली रोमांच 10वीं सीट को लेकर है और यह देखना होगा कि क्या कोई पक्ष अपना दावा बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे ऐसा मुकाबला हो सकता है जिसमें 2027 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही विधायी अनुशासन, सहयोगियों की वफादारी और क्रॉस-वोटिंग का खतरा चर्चा का विषय बन जाएगा.

विधानसभा में संख्या का गणित

विधानसभा की मौजूदा संख्या के अनुमान के मुताबिक BJP के पास 255-257 विधायक हैं. इनमें NDA सहयोगियों में अपना दल (सोनेलाल) के 13, राष्ट्रीय लोक दल के 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक शामिल हैं. इस तरह NDA की कुल संख्या लगभग 288-289 के बीच हो जाती है. अगर इनमें सपा के बागियों को भी शामिल कर लें तो यह संख्या 292 तक पहुंच जाएगी. सपा के बागियों में मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप शामिल हैं, जिन्होंने पिछले राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बगावत की थी. 

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वहीं,  विपक्ष की बात करें तो SP के पास लगभग 100-101 सीटें हैं. यह अलग बात है कि चैल की MLA पूजा पाल ने BJP में राज्य स्तर की पदाधिकारी के तौर पर शामिल होने के बावजूद आधिकारिक रिकॉर्ड में SP के साथ ही दर्ज है.  कांग्रेस के 2 विधायकों को जोड़ने पर विपक्ष के पास 102-103 वोट हो जाते हैं, जो थोड़ी अतिरिक्त बढ़त के साथ दो सीटें जीतने के लिए काफी हैं.

तीन संभावित स्थितियां

स्थिति 1: आम सहमति का रास्ता (BJP 8 उम्मीदवार उतारती है, SP 2)
SP और कांग्रेस अपनी संयुक्त ताकत से आसानी से 2 उम्मीदवार चुन सकते हैं. वहीं, 8 सीटों का लक्ष्य रखने वाली BJP को अपनी मूल ताकत से लगभग छह अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत होगी. 10 सीटों के लिए अगर BJP 8 और SP 2 उम्मीदवार उतारती है (कुल 10 उम्मीदवार), तो चुनाव के बिना ही प्रक्रिया पूरी हो सकती है.. यह सबसे कम हंगामे वाला रास्ता है.

स्थिति 2: BJP 7 उम्मीदवार उतारती है, SP 3
राजनीतिक समझदारी आमतौर पर बड़े गुट को अपना दावा अधिकतम करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन धनराज परिमल नाथवानी के आने से एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई है. 

समाजवादी पार्टी ने पहले ही अनुभवी रणनीतिकार राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी को नामित किया है. परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. धनराल नाथवानी के पिता परिमल नाथवानी (रिलायंस के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव) इस साल की शुरुआत में NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर झारखंड से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए थे. अंबानी परिवार के साथ उनके कॉर्पोरेट संबंधों और विभिन्न पार्टियों में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संपर्कों ने काफी चर्चा पैदा की है.

अगर BJP संयम बरतती है और केवल सात उम्मीदवार उतारती है, तो SP तीसरे उम्मीदवार को उतारने की कोशिश कर सकती है. बिना मुकाबले वाली स्थिति में दोनों पक्ष खुले मतदान के जोखिम और हर वोट पर नज़र रखने की ज़रूरत से बच जाते हैं. BJP के लिए  इसका मतलब आठवीं संभावित सीट छोड़ना होगा. SP के लिए  यह 2027 से पहले एक ठोस फ़ायदा होगा.

स्थिति 3: दोनों पक्ष ज़ोर लगाएं

यह ज़्यादा दांव-पेच वाला विकल्प है. अगर चुनाव होता है, तो सारा ध्यान तुरंत वोट मैनेजमेंट पर चला जाएगा. BJP को अपने बड़े कुनबे को एकजुट रखना होगा और सहयोगियों – खासकर निषाद पार्टी, SBSP, RLD और अपना दल (S) – को साथ बनाए रखना होगा. लंबे समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि SBSP के कुछ विधायक और RLD के कुछ विधायक (खासकर वे जो 2022 में तब चुने गए थे जब पार्टी SP के साथ गठबंधन में थी) विपक्ष के संपर्क में हैं. 

SP को संभालने होंगे अपने विधायक

SP के लिए चुनौती यह होगी कि वह और टूट-फूट को रोके. 2024 के राज्यसभा चुनावों में, SP के कई विधायकों – जिनमें मनोज पांडे (ऊंचाहार सीट, अब मंत्री), अभय सिंह (गोसाईंगंज), राकेश प्रताप सिंह (गौरीगंज), पूजा पाल (चैल, अब BJP की राज्य उपाध्यक्ष), विनोद चतुर्वेदी (कालपी) और राकेश पांडे (जलालपुर) शामिल हैं) ने BJP का साथ दिया. उन पर क्रॉस-वोटिंग के आरोप लगे थे.

10 वीं सीट का फ़ैसला इस बात से होगा कि क्या सत्ताधारी पक्ष ऐसे और लोगों को अपनी तरफ़ कर सकता है. खासकर उन लोगों को जो PDA (पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) के मुख्य वोट बैंक का हिस्सा नहीं हैं या फिर क्या SP, NDA के सहयोगियों को अपने पाले में ला सकती है.

Tags: up chunav
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