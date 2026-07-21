Home > उत्तर प्रदेश > 15 अगस्त से शुरू होगी यूपी की प्रॉपर्टी टैक्स OTS स्कीम, जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ;लाखों करदाताओं को मिलेगी राहत

15 अगस्त से शुरू होगी यूपी की प्रॉपर्टी टैक्स OTS स्कीम, जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ;लाखों करदाताओं को मिलेगी राहत

UP Property Tax OTS Scheme: अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके दुकान,घर या किसी भी संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है तो यह खबर आपके काम की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार पूरे प्रदेश में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने का फैसला किया है.आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 21, 2026 2:45:53 PM IST

15 अगस्त से शुरू होगी यूपी की प्रॉपर्टी टैक्स OTS स्कीम
15 अगस्त से शुरू होगी यूपी की प्रॉपर्टी टैक्स OTS स्कीम


UP Property Tax OTS Scheme: अगर आपके घर, दुकान या दूसरी संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया चल रहा है, तो अब उसे चुकाना पहले से आसान हो जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार पूरे प्रदेश में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत बकायेदारों को सिर्फ मूल टैक्स जमा करना होगा, जबकि उस पर लगने वाला ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा.
 
सरकार का मानना है कि इस फैसले से लंबे समय से लंबित टैक्स वसूली में तेजी आएगी और लोगों को भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी.

पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में लागू होगी योजना

नई व्यवस्था प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू की जाएगी. इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं. गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.यह सुविधा उन सभी मामलों पर लागू होगी, जिनका टैक्स 1 अप्रैल 2026 तक बकाया है. आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों के मालिक इसके लिए पात्र होंगे. सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को भी योजना के दायरे में रखा गया है.

ब्याज और सरचार्ज से मिलेगी पूरी छूट

योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मूल टैक्स जमा करते ही ब्याज और सरचार्ज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी. यानी करदाता को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा. शर्त सिर्फ इतनी है कि निर्धारित समय के भीतर मूल बकाया पूरा जमा करना होगा.

एक साथ भुगतान जरूरी नहीं

सरकार ने भुगतान की व्यवस्था भी आसान रखी है. अगर कोई व्यक्ति पूरी रकम एक साथ जमा नहीं कर सकता, तो उसे तीन किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी.योजना में आवेदन के बाद पहले 30 दिनों के भीतर कम से कम एक-तिहाई मूल बकाया जमा करना होगा. बाकी राशि दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी. तीन महीने के अंदर पूरा भुगतान करना अनिवार्य रहेगा.

15 अगस्त से शुरू होगी योजना

ओटीएस योजना 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी. शुरुआत में नगरीय निकाय लोगों को योजना की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे. हर नगरीय निकाय अपने स्तर पर आवेदन स्वीकार करेगा और जरूरत पड़ने पर हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा. आवेदन मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर उसका निस्तारण करना होगा.

योजना का लाभ नहीं लिया तो होगी वसूली

सरकार ने साफ किया है कि योजना खत्म होने के बाद भी जिन लोगों पर टैक्स बकाया रहेगा, उनके खिलाफ नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जिन्होंने पहले ही अपना बकाया जमा कर दिया है, उन्हें किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा.

Tags: Property Tax One Time SettlementUP Property Tax ReliefUttar Pradesh Property Tax OTS
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