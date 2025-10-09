UP में प्राइवेट जेट क्रैश, दर्दनाक वीडियो वायरल

UP: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बड़ा विमान हादसा टल गया. यह हादसा कोतवाली मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर हुआ. उड़ान भरते समय एक निजी जेट विमान नियंत्रण खो बैठा. विमान रनवे से उतरकर झाड़ियों में जा गिरा, जिससे उसमें सवार सभी यात्री और दो पायलट बाल-बाल बच गए. घटना के बाद, एसडीएम समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे.

फर्रुखाबाद में दुर्घटनाग्रस्त

फर्रुखाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ निजी जेट एक बीयर फैक्ट्री के एमडी का था. एमडी एक औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण यात्रा पर थे. विमान रनवे पर लगभग 400 मीटर तक चला, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद टायर में हवा का दबाव कम होने के कारण विमान नियंत्रण से बाहर हो गया.

अजय अरोड़ा थे निजी जेट के एमडी

निजी जेट के एमडी अजय अरोड़ा थे. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई है. मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर निजी जेट के रनवे से उतरने की सूचना मिलने पर एसडीएम, डीएसपी, दमकल विभाग और थाना पुलिस पहुंची.

एमडी अजय अरोड़ा निजी जेट में सवार थे. एसबीआई प्रमुख सुमित शर्मा, डीपीओ राकेश टिकू और दो पायलट, कैप्टन नसीब वमाल और प्रतीक फर्नांडीज भी विमान में सवार थे. निजी जेट उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

जांच जारी

प्रारंभिक रिपोर्टों में टायर की खराबी को प्राथमिक कारण बताया गया है, लेकिन मौसम की स्थिति या पायलट की गलती की भी जाँच की जा रही है. यह हवाई पट्टी मुख्य रूप से छोटे विमानों के लिए उपयोग की जाती है, जो लखनऊ या कानपुर के बड़े हवाई अड्डों का एक विकल्प प्रदान करती है.