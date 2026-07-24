Home > उत्तर प्रदेश > नशेड़ी बेटे ने पिता की पीट-पीटकर की हत्या; घर के कमरे में ही खोद दी बाप की कब्र, 9 दिन तक लाश से उठती रही बदबू!

नशेड़ी बेटे ने पिता की पीट-पीटकर की हत्या; घर के कमरे में ही खोद दी बाप की कब्र, 9 दिन तक लाश से उठती रही बदबू!

विजय ने नशे की हालत में अपने पिता जगदीश के साथ मारपीट की. हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को घर के पिछले कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया और ताला लगाकर भाग गया.

By: Kajal Jain | Published: July 24, 2026 10:12:37 AM IST

नशेड़ी बेटे ने पिता की पीट-पीटकर की हत्या; घर के कमरे में ही खोद दी बाप की कब्र, 9 दिन तक लाश से उठती रही बदबू!
नशेड़ी बेटे ने पिता की पीट-पीटकर की हत्या; घर के कमरे में ही खोद दी बाप की कब्र, 9 दिन तक लाश से उठती रही बदबू!


उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 85 साल के बुजुर्ग पिता को घर के अंदर जिंदा दफनाने की घटना सामने आई है. महेशगंज थाना क्षेत्री की इस वारदात के पीछे घर के छोटे बेटे का हाथ बताया जा रहा है जो नशे का आदि था और पिता उसकी चिंता करते हुए अक्सर नशे के दलदल में फंसने से रोकते थे लेकिन बेटे को यह बात रास नहीं आई. पहले अपने ही पिता की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी, फिर शव को अपने ही घर के अंदर गाड़कर वहां से फरार हो गया. पीड़िता पिता पिछले 20 दिन से लापता था. किसी को कानोंकान खबर नहीं थी कि वो घर के अंदर ही दफ्न हो चुके हैं. जब पूरी वारदात के 9 दिन बाद, घर के अंदर से लाश के सड़ने की बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने स्थानीय पुलिस को इत्तला किया और शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. बुजुर्ग के मझले बेटे की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है.

पत्नी की मौत के बाद गांव में रहने लगे पिता

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, 85 वर्षीय जगदीश द्विवेदी की पहली पत्नी सोना से बड़ा बेटा संतोष गुरुग्राम में नौकरी करता है जबकि दूसरी पत्नी से मंझला बेटा दिल्ली में प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है. दूसरी पत्नी सूर्यकली की मौत को 4 साल हो चुके थे. उन्होंने पत्नी के मौत के बाद गांव में रहने का फैसला किया और पिछले एक साल से अपने दूसरे बेटे विजय के साथ रहने लगे. बेटा विजय नशे का आदि था और आए दिन नशे में धुत होकर गाली-गलौच व मारपीट करता था. 

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विजय की पत्नी भी उसकी नशे की आदत से परेशान थी. वो आए दिन पत्नी के साथ भी मारपीट और अभद्र व्यवहार करता था. रोजाना के कलह और घरेलू हिंसा से तंग आकर पत्नी सुमन अपने मायके चली गई थी और 5 महीने से वापस नहीं आई थी. इसी से परेशान होकर विजय अब और हिंसक हो चुका था और नशे की हालत में पिता के साथ हिंसा और मारपीट को अंजाम दे रहा था.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

जगदीश द्विवेदी के घर से तेज बदबू आ रही थी. इस बात की जानकारी पड़ोसियों ने दिल्ली और गुरुग्राम में नौकरी करने वाले दोनों बेटों को फोन पर दी. जब दोनों बेटे घर पहुंचे तो वहां ताला लगा था. पिता और भाई का कोई अता-पता नहीं. मौके पर ही पुलिस को फोन किया. घर का ताला तोड़ा गया और घर के अंदर घुसे तो असहनीय बदबू से सामना हुआ. यह दुर्गंध पीछे वाले कमरे से आ रही थी. बेटे ने कमरे के अंदर ही बाप की कब्र खोद डाली थी. जैसे ही पुलिस ने कब्र खोदकर पिता को बाहर निकाला तो बेटों के होश उड़ गए.

पूरी तरह से सड़-गल चुका था शव

पिता के शव को सड़ी-गली हालत में देख दोनों बेटों के रौंगटे खड़े हो गए. पुलिस भी शव की हालत देख दंग रह गई. पिता जगदीश द्विवेदी अब दुनिया में नहीं थे. खोपड़ी समेत शव पूरी तरह से गल चुका था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक के बेटों से बताया कि पड़ोसियों का फोन आने पर जब हमने पिता और भाई को फोन किया तो कोई जबाव नहीं मिला. हम घर आए, जब ताला लगा मिला. ऐसे में पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो घर के अंदर एक टीले जैसी संरचना मिली. मिट्टी हटाई को एक हाथ बाहर की ओर निकला मिला.

पीड़ित बेटों ने बताया कि पुलिस ने आगे की तफ्तीश के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया. पहले टीले के आसपास से सबूत इकट्ठा किए. फिर टीले की खुदाई की तो अंदर से पिता का शव निकला. दोनों भाईयों का आरोप है कि छोटे बेटे विजय ने पैसों और खेतों के लालच में पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को घर के अंदर दफ्न करके भाग गया. पुलिस ने मौके से एक फावड़ा और खुरपी बरामद की है.

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Tags: crime newsfamily dispute murderUP Crime News
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