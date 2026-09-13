UP Politics Throwback: पत्नी सीएम, पति विपक्ष में… फिर कैसे चली दोनों की शादी? सुचेता कृपलानी की ये कहानी शायद ही पता होगी

Sucheta Kripalani Marital Life: भारतीय राजनीति में पति-पत्नी का एक ही विचारधारा और एक ही पार्टी में होना कोई असामान्य बात नहीं है. लेकिन सोचिए, एक घर में पत्नी देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक की मुख्यमंत्री हो और पति उसी दौर में अलग राजनीतिक राह पर चल रहा है. दोनों की राजनीति के रास्ते अलग हो, विचारों पर बहस हो, लेकिन निजी रिश्ता अपनी जगह कायम रहे. आज की राजनीति में भी यह कहानी दिलचस्प लगेगी, लेकिन यह करीब छह दशक पुरानी है. यह कहानी है सुचेता कृपलानी और आचार्य जे.बी. कृपलानी की.

सुचेता कृपलानी ने 1963 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालकर इतिहास रचा था. वह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. वहीं उनके पति आचार्य जे.बी. कृपलानी कांग्रेस की राजनीति से अलग होकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना चुके थे.

न दोनों की शादी आसान थी और न ही राजनीति

सुचेता बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की अध्यापिका रहीं और जहां उन्हें खुद से 20 साल बड़े जे.बी. कृपलानी से प्यार हो गया. लेकिन यह रिश्ता भी आसानी से स्वीकार नहीं हुआ. परिवारों के विरोध के साथ गांधी जी ने भी उस वक्त इस रिश्ते का विरोध किया. इसके बावजूद दोनों ने शादी की, गांधी जी को डर था कि जे.बी. कृपलानी शादी के बाद उस तरह स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम नहीं कर पाएंगे. जिसका डर सुचेता ने उनसे मिलकर खत्म किया और दोनों पति-पत्नी गांधी जी के सबसे खास बन गए.

आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वह कांग्रेस के महिला संगठन और मजबूत करने वाली प्रमुख नेताओं में शामिल हुईं. 1947 में आजादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा में उन्होंने देशभक्ति के गीत भी गाए थे.

एक समय के बाद जब अलग हुई पति-पत्नी के राजनीतिक रास्ते

आजादी के बाद एक समय ऐसा आया जब, दोनों की राजनीतिक राह ओर स्पष्ट रूप से अलग हो गई. जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व और नीतियों से मतभेद रखने वाले नेताओं में शामिल रहे. उन्होंने 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई, जबकि सुचेता ने कुछ समय उनके साथ राजनीतिक मंच साझा करने के बाद दोबारा कांग्रेस का रास्ता चुना. यानी जिस समय पति कांग्रेस के बाहर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, उसी समय पत्नी कांग्रेस के भीतर अपनी जगह मजबूत कर रही थीं. यही विरोधाभास इस दंपति की कहानी को बाकी राजनीतिक रिश्तों से अलग बनाता है.

फिर आया वो दौर, जब सुचेता बनीं यूपी की सीएम

1960 में सुचेता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनीं. इसके बाद 2 अक्टूबर 1963 को उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया. यह सिर्फ यूपी की राजनीति का बदलाव नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण था- क्योंकि पहली बार किसी भारतीय राज्य की सत्ता एक महिला के हाथ में आई थी. वह 13 मार्च 1967 तक इस पद पर रहीं.

क्या विपक्ष पार्टी में होने के बावजूद सुचेता और जे.बी. कृपलानी में कभी मतभेद हुआ?

1960 में, एक अमेरिकन ट्रिप के दौरान, जब एक जर्नलिस्ट ने दो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े पॉपुलर और पसंद किए जाने वाले इंडियन पॉलिटिशियन कपल से पूछा, इंडिया में क्या होता है जब पति-पत्नी अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर होते हैं?, तो दोनों ने जवाब दिया: शांति से साथ रहना. उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, अगर हम अमेरिका में होते तो शायद हमारा दो बार डिवोर्स हो चुका होता. पॉलिटिकल दुश्मनी हमारी शादीशुदा ज़िंदगी तक नहीं पहुंची है.

इतिहास में दर्ज रह गईं सुचेता

1967 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सुचेता कृपलानी लोकसभा पहुंचीं और बाद में 1971 में सक्रिय राजनीति से दूर हो गईं. 1 दिसंबर 1974 को उनका निधन हुआ. उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक दर्ज किया गया.

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