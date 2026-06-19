Home > उत्तर प्रदेश > SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!

SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!

SP MP Ruchi Veera: समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने ऐसा बयान दे दिया है, जिससे अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ सकती है

By: JP Yadav | Published: June 19, 2026 3:20:52 PM IST

SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!
SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!


SP MP Ruchi Veera: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 में 6 महीने से कुछ अधिक का समय ही बचा है. ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी अभी से तेज हो गई है. पिछले कुछ दिनों से  सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bharatiya Samaj Party) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में टूट की अफवाहें उड़ रहे हैं. इस बीच यूपी की राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया है. 

ताजा मामले में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा यह बयान देकर राजनीतिक हलकों में हड़कंप ला दिया है कि ओम प्रकाश राजभर खुद समाजवादी पार्टी में आने के इच्छुक हैं. इस तरह OP राजभर के समाजवादी पार्टी के टूटने के दावे पर पलटवार करते हुए तीखा जवाब दिया है. रुचि वीरा ने कहा कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ओपी राजभर खुद समाजवादी पार्टी में आने के इच्छुक हैं.

You Might Be Interested In

PDA सम्मेलन को लेकर भी की टिप्पणी

रुचि वीरा ने मुरादाबाद में हुए PDA सम्मेलन को लेकर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें इस सम्मेलन की जानकारी नहीं दी गई और न ही होर्डिंग-बैनर पर उनकी कोई तस्वीर लगाई गई.  इस तरह सपा सांसद ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के ही एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीडीए बैठक के बहाने रुचि वीरा ने कहा कि हमारे एक नेता साजिश के तहत गुटबाजी कर रहे हैं.  उन्होंने कहा कि वह पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से कहेंगी कि ऐसे नेता से जिले को बचाएं. उनके बयान के बाद मुरादाबाद सपा में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है.

यह भी पढ़ें: क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप

सपा से कोई अलग नहीं कर सकता है

यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर बयान दे रहे हैं. उन्होंने यहां तक कहा है कि समाजवादी पार्टी में टूट बागी बालिया का लाल करेगा. इस पर बलिया से सांसद सनातन पांडेय ओपी राजभर के बयान को हास्यापद बताने से साथ उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात करने के लिए धन्यवाद भी दिया. सनातन पांडेय ने कहा कि यदि वह समाजवादी पार्टी से बागी हुए तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे. समाजवादी पार्टी ने ही हमको सब-कुछ दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें सपा से कोई अलग नहीं कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh BJP Leader Murder: भाजपा नेता को फॉर्च्यूनर में जिंदा जलाया, बचे 2 साथियों को फरसे से काट डाला

Tags: up politics
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!
SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!
SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!
SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!