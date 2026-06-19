SP में टूट की चर्चा के बीच आजम खान की करीबी ने दिया ऐसा बयान, बढ़ेगी अखिलेश यादव की टेंशन!

SP MP Ruchi Veera: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 में 6 महीने से कुछ अधिक का समय ही बचा है. ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी अभी से तेज हो गई है. पिछले कुछ दिनों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bharatiya Samaj Party) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में टूट की अफवाहें उड़ रहे हैं. इस बीच यूपी की राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया है.

ताजा मामले में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा यह बयान देकर राजनीतिक हलकों में हड़कंप ला दिया है कि ओम प्रकाश राजभर खुद समाजवादी पार्टी में आने के इच्छुक हैं. इस तरह OP राजभर के समाजवादी पार्टी के टूटने के दावे पर पलटवार करते हुए तीखा जवाब दिया है. रुचि वीरा ने कहा कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ओपी राजभर खुद समाजवादी पार्टी में आने के इच्छुक हैं.

PDA सम्मेलन को लेकर भी की टिप्पणी

रुचि वीरा ने मुरादाबाद में हुए PDA सम्मेलन को लेकर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें इस सम्मेलन की जानकारी नहीं दी गई और न ही होर्डिंग-बैनर पर उनकी कोई तस्वीर लगाई गई. इस तरह सपा सांसद ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के ही एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीडीए बैठक के बहाने रुचि वीरा ने कहा कि हमारे एक नेता साजिश के तहत गुटबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से कहेंगी कि ऐसे नेता से जिले को बचाएं. उनके बयान के बाद मुरादाबाद सपा में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है.

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सपा से कोई अलग नहीं कर सकता है

यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर बयान दे रहे हैं. उन्होंने यहां तक कहा है कि समाजवादी पार्टी में टूट बागी बालिया का लाल करेगा. इस पर बलिया से सांसद सनातन पांडेय ओपी राजभर के बयान को हास्यापद बताने से साथ उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात करने के लिए धन्यवाद भी दिया. सनातन पांडेय ने कहा कि यदि वह समाजवादी पार्टी से बागी हुए तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे. समाजवादी पार्टी ने ही हमको सब-कुछ दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें सपा से कोई अलग नहीं कर सकता है.

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