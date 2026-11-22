UP Police Transfer List 2026: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. प्रदेश सरकार की ओर से जारी तबादला सूची में 144 पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) और सहायक पुलिस आयुक्तों (ACP) को नई तैनाती दी गई है. इस बदलाव के तहत कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले भेजा गया है, जबकि कुछ पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग पुलिस कमिश्नरेट में जिम्मेदारी सौंपी गई है.

लखनऊ और अयोध्या समेत कई जिलों में अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया

ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात सुजीत कुमार दुबे का अयोध्या, रजनीश वर्मा का बागपत और राधा रमन सिंह का खीरी ट्रांसफर किया गया है. प्रयागराज कमिश्नरेट से विवेक यादव को लखनऊ कमिश्नरेट में ACP की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्नाव से अरविंद कुमार-I और फिरोजाबाद से अमरीश कुमार को भी लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात किया गया है.

इसके अलावा, शोभित कुमार का बुलंदशहर से कानपुर देहात, दिलीप कुमार सिंह का कानपुर नगर कमिश्नरेट से मिर्जापुर और शुभम टोडी का आजमगढ़ से संभल ट्रांसफर किया गया है. अतुल कुमार सिंह-I का अमेठी से महाराजगंज और महेंद्र कुमार शुक्ला का अयोध्या से महोबा ट्रांसफर किया गया है.

रवि कुमार गुप्ता का प्रयागराज कमिश्नरेट से गोंडा, नीलेश मिश्रा का बरेली से गोरखपुर और राजेश कुमार सिंह का गोंडा से शाहजहांपुर ट्रांसफर किया गया है. कुलदीप कुमार गुप्ता को मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर, चमन सिंह चावड़ा को भदोही से मथुरा और मधुप कुमार सिंह को बुलंदशहर से बरेली ट्रांसफर किया गया है.

पुलिस कमिश्नरेट में नई पोस्टिंग

पुलिस कमिश्नरेट में कई अधिकारियों की ज़िम्मेदारी भी बदली गई है. ओमकार दत्त तिवारी को गोरखपुर से गाजियाबाद कमिश्नरेट, भास्कर वर्मा को गाजियाबाद से कानपुर नगर कमिश्नरेट और सिद्धार्थ गौतम को गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ट्रांसफर किया गया है.

शकील अहमद को लखनऊ से आगरा, मुनेंद्र पाल सिंह को मिर्जापुर से प्रयागराज और रविकांत परासर को सहारनपुर से वाराणसी कमिश्नरेट ट्रांसफर किया गया है. प्रज्ञा पाठक को वाराणसी से लखनऊ कमिश्नरेट ट्रांसफर किया गया है.

PAC और स्पेशल यूनिट्स में बदलाव

इस फेरबदल में PAC और दूसरी स्पेशल यूनिट्स भी शामिल हैं. बृजमोहन राय को फतेहपुर से APTS चुनार, रामवीर सिंह को झांसी से 4th बटालियन SSF मथुरा और देव प्रकाश को मिर्जापुर रेंज ऑफिस से 39th बटालियन PAC में ट्रांसफर किया गया है.

दिनेश दत्त मिश्रा का मऊ से 10वीं बटालियन PAC बाराबंकी में ट्रांसफर किया गया है, और अनिल कुमार का 49वीं बटालियन PAC गौतम बुद्ध नगर से पुलिस अकादमी मुरादाबाद में ट्रांसफर किया गया है.

दो पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर कैंसिल

ट्रांसफर ऑर्डर में दो अधिकारियों को राहत भी मिली है. धर्मेंद्र सिंह यादव का 35वीं बटालियन PAC लखनऊ से पुलिस अकादमी मुरादाबाद में प्रस्तावित ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया है. इसी तरह, अरुण कुमार का साइबर क्राइम हेडक्वार्टर, लखनऊ से सुल्तानपुर में किया गया ट्रांसफर भी कैंसिल कर दिया गया है.