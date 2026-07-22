UP Police SI Scorecard 2026 जारी, UPPBPB ने एक्टिव किया लिंक; जानें स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका

UP Police SI Scorecard 2026 Released: उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने SI और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. अब उम्मीदवार अपने प्राप्तांक और नॉर्मलाइज्ड (प्रसामान्यीकृत) अंक ऑनलाइन देख सकते हैं.

बोर्ड ने 22 जुलाई सुबह 10 बजे से स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है. भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इतने अभ्यर्थियों ने लिया था परीक्षा में हिस्सा

इस भर्ती अभियान के लिए करीब 15.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च 2026 को किया गया था. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया गया. PET और DV का आयोजन 15 से 17 जून के बीच हुआ, जिसमें 12,333 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. इनमें से 11,637 उम्मीदवार सफल रहे और आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल हुए.

4,543 अभ्यर्थियों का हुआ अंतिम चयन

भर्ती के सभी चरण पूरे होने के बाद बोर्ड ने 14 जुलाई 2026 को अंतिम मेरिट सूची जारी की थी. इस सूची में 4,543 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया. अब स्कोरकार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने वास्तविक अंक और नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी देख सकेंगे.

ऐसे डाउनलोड करें UP Police SI Scorecard 2026