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UP Police Transfer: योगी सरकार में पुलिस महकमे का बड़ा ऑपरेशन, 9 जिलों के SP-SSP बदले गए

UP Police Transfer: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है. दरअसल, राज्य सरकार ने बुधवार को राज्य भर में कई जिला पुलिस प्रमुखों और सीनियर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया.

By: Heena Khan | Published: August 21, 2026 8:45:07 AM IST

UP Police Reshuffle
UP Police Reshuffle


UP Police Transfer: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है. दरअसल, राज्य सरकार ने बुधवार को राज्य भर में कई जिला पुलिस प्रमुखों और सीनियर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया. इस प्रशासनिक फेरबदल से मेरठ, झांसी, गोंडा, सुल्तानपुर, बिजनौर, संभल और बलरामपुर जैसे अहम ज़िले प्रभावित हुए. 

यूपी में हुए ये प्रशासनिक बदलाव 

प्रमुख बदलावों में, गोंडा के SP विनीत जायसवाल (2014 बैच) को चारू निगम की जगह सुल्तानपुर का SP बनाया गया है. वहीं, निगम को लखनऊ में UP-112 का SP नियुक्त किया गया है. एक और अहम कदम के तहत, मेरठ के SSP अविनाश पांडे को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) के ऑफ़िस से अटैच किया गया है.

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झांसी में बड़ा बदलाव 

सरकार ने बलरामपुर के SP विकास कुमार को झांसी का नया SSP नियुक्त किया है. वहीं, बिजनौर के SP अभिषेक का तबादला गोंडा के SP के तौर पर किया गया है. ज़िला स्तर पर और भी बदलाव किए गए, जिसमें संभल के SP कृष्णा कुमार को ज़िला पुलिस प्रमुख के तौर पर बिजनौर भेजा गया है. बाराबंकी में SP/एडिशनल SP रहे विकास चंद्र त्रिपाठी को संभल का SP बनाया गया है. इसी तरह, हरदोई में SP/एडिशनल SP रहे मार्तंड प्रकाश सिंह को बलरामपुर का SP नियुक्त किया गया है.

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Tags: cm yogiUP NewsUP Police
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