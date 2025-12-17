Home > उत्तर प्रदेश > यूपी पुलिस की फिर से हुई फजीहत! DCP के सामने दारोगा से नहीं खुला पिस्टल लॉक; इंटरनेट पर अब उड़ रहा मजाक

यूपी पुलिस की फिर से हुई फजीहत! DCP के सामने दारोगा से नहीं खुला पिस्टल लॉक; इंटरनेट पर अब उड़ रहा मजाक

Police Officer Fails to unlock pistol: यह घटना उस समय की है जब गाजियाबाद के थाना निवाड़ी में डीसीपी रूरल सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 17, 2025 10:16:59 PM IST

UP Police Viral Video
UP Police Viral Video


UP Police Viral Video: गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दारोगा पिस्टल का लॉक खोलने में असहज स्थिति में नजर आते हैं. यह घटना उस समय की है जब गाजियाबाद के थाना निवाड़ी में डीसीपी रूरल सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे.

निरीक्षण के दौरान हथियारों की जांच भी की जा रही थी, ताकि पुलिसकर्मियों की तैयारियों और दक्षता का आकलन किया जा सके.

पिस्टल का लॉक नहीं खोल पाए दारोगा

इसी दौरान 2023 बैच के एक दारोगा को अपनी पिस्टल का लॉक खोलने में परेशानी हो गई. दारोगा काफी देर तक पिस्टल हाथ में लिए लॉक खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए. पीछे खड़े उनके कुछ साथी उन्हें धीरे-धीरे संकेत देकर मदद करने की कोशिश करते दिखे, फिर भी स्थिति नहीं संभली. यह पूरा दृश्य वरिष्ठ अधिकारी के सामने हुआ, जिससे दारोगा की काफी फजीहत हो गई.

काफी मशक्कत के बाद दारोगा ने पिस्टल की मैगजीन से लॉक पर हल्का वार किया, तब जाकर पिस्टल का लॉक खुल सका. इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स पुलिस पर उठा रहे सवाल 

वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने पुलिस की ट्रेनिंग और हथियार संचालन को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि अगर सामने कोई अपराधी हो और पुलिसकर्मी इसी तरह हथियार में उलझे रहें, तो स्थिति गंभीर हो सकती है. यह मामला न केवल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि पुलिस प्रशिक्षण और फील्ड तैयारी पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

