Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे

UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे

UP Crime: आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसने करीब चार महीने पहले शिवकुमार से प्रेम विवाह किया था. उसके परिवार वाले तभी से इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे. उसका आरोप है कि इसी गुस्से में उसके भाई ने उसके पति की हत्या कर दी.

By: Divyanshi Singh | Published: June 9, 2026 6:43:51 PM IST

भर्ती परीक्षा देने आई पत्नी के सामने पति की हत्या
भर्ती परीक्षा देने आई पत्नी के सामने पति की हत्या


सहारनपुर (UP): (9 जून) अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सहारनपुर में एक पुलिस भर्ती एग्जाम सेंटर के बाहर 27 साल के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसकी पत्नी ने अपने भाई पर लव मैरिज की वजह से उस आदमी की हत्या करने का आरोप लगाया है.

बैरागी गांव का रहने वाला था शिवकुमार

शामली जिले के खेड़ी बैरागी गांव का रहने वाला शिवकुमार (27) अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ पुलिस भर्ती का एग्जाम देने रामपुर मनिहारन के गोचर कॉलेज आया था. एग्जाम के बाद शिवकुमार, उसकी पत्नी आकांक्षा और उसके मामा का बेटा शुभम कार से लौट रहे थे. दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर सिटी पुल के पास भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक रुका हुआ था.

You Might Be Interested In

सिर में मारी गोली

आरोप है कि आकांक्षा का भाई मंजीत आया और उसने विंडशील्ड पर तमंचे से शिवकुमार के सिर में गोली मार दी. युवक का काफी खून बह गया. उसे सेंट्रल हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने शिवकुमार को मृत घोषित कर दिया.

चार महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह

आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसने करीब चार महीने पहले शिवकुमार से प्रेम विवाह किया था. उसके परिवार वाले तभी से इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे. उसका आरोप है कि इसी गुस्से में उसके भाई ने उसके पति की हत्या कर दी.

पुलिस का कहना है कि हत्यारे की तलाश की जा रही है. बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर कार की तलाशी ली है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Tags: UP Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

आइवरी साड़ी में सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी ग्लो वायरल

June 8, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

June 8, 2026
UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे
UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे
UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे
UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे