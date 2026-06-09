UP Crime: पत्नी को यूपी पुलिस का परीक्षा दिलवाने गए पति की हत्या, एग्जाम सेंटर पर हुआ खूनी खेल; लड़की ने किए हैरान करने वाले खुलासे

सहारनपुर (UP): (9 जून) अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सहारनपुर में एक पुलिस भर्ती एग्जाम सेंटर के बाहर 27 साल के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसकी पत्नी ने अपने भाई पर लव मैरिज की वजह से उस आदमी की हत्या करने का आरोप लगाया है.

बैरागी गांव का रहने वाला था शिवकुमार

शामली जिले के खेड़ी बैरागी गांव का रहने वाला शिवकुमार (27) अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ पुलिस भर्ती का एग्जाम देने रामपुर मनिहारन के गोचर कॉलेज आया था. एग्जाम के बाद शिवकुमार, उसकी पत्नी आकांक्षा और उसके मामा का बेटा शुभम कार से लौट रहे थे. दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर सिटी पुल के पास भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक रुका हुआ था.

सिर में मारी गोली

आरोप है कि आकांक्षा का भाई मंजीत आया और उसने विंडशील्ड पर तमंचे से शिवकुमार के सिर में गोली मार दी. युवक का काफी खून बह गया. उसे सेंट्रल हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने शिवकुमार को मृत घोषित कर दिया.

चार महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह

आकांक्षा ने पुलिस को बताया कि उसने करीब चार महीने पहले शिवकुमार से प्रेम विवाह किया था. उसके परिवार वाले तभी से इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे. उसका आरोप है कि इसी गुस्से में उसके भाई ने उसके पति की हत्या कर दी.

पुलिस का कहना है कि हत्यारे की तलाश की जा रही है. बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर कार की तलाशी ली है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.