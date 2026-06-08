UP Police Action: यूपी पुलिस ने 24 घंटे में अपराधियों की तोड़ी कमर, कहीं बदमाश ढेर तो कहीं हुए गिरफ्तार

UP Police Action: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का अभियान लगातार जारी है. बीते 24 घंटे के दौरान अयोध्या, झांसी, लखनऊ, हापुड़ और चंदौली समेत कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की. कहीं मुठभेड़ में इनामी अपराधी ढेर हुआ तो कहीं हत्या, लूट और छेड़छाड़ जैसे मामलों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन कार्रवाइयों के बाद अपराध जगत में खलबली मची हुई है.

अयोध्या में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर

सबसे बड़ी कार्रवाई अयोध्या में देखने को मिली, जहां प्रयागराज एसटीएफ यूनिट और कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल भानु प्रताप सिंह की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई.vपुलिस के अनुसार भानु प्रताप सिंह पर आजमगढ़ से एक लाख रुपये, अंबेडकर नगर से पचास हजार रुपये और गोरखपुर से पंद्रह हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह एक कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर और डकैत के रूप में जाना जाता था. उसके खिलाफ हत्या, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे.

झांसी में हत्या के आरोपियों से देर रात मुठभेड़

झांसी में हाल ही में हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. हत्या के दो वांछित आरोपियों को आधी रात के बाद पुलिस ने घेर लिया. कार्रवाई के दौरान एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी ने मौके पर ही सरेंडर कर दिया. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी 24 घंटे पहले हुई हत्या की वारदात में शामिल थे. फिलहाल मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

लखनऊ में दो आरोपी गिरफ्तार

राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़, मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने अहम सफलता हासिल की है. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मुख्य आरोपी सुमित कश्यप को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसके साथी सनी उर्फ शनि कश्यप का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

हापुड़ में लूटकांड का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

हापुड़ में व्यापारी नरेंद्र कबाड़ी के घर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आरोपियों के पैर में गोली लगी. पुलिस ने इस मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों का किसी अन्य वारदात से भी संबंध है या नहीं.

चंदौली में हत्याकांड का मुख्य शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा

चंदौली में 24 घंटे पहले हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की थी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसका इलाज जारी है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

अपराधियों में बढ़ी बेचैनी, पुलिस का अभियान जारी

प्रदेशभर में लगातार हो रही मुठभेड़ों, गिरफ्तारियों और छापेमारी ने अपराधियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध, हत्या, लूट और महिला अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. अलग-अलग जिलों में हुई इन कार्रवाइयों को कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी सफलता माना जा रहा है. फिलहाल सभी मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है.