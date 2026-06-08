UP Police Constable Exam 2026: कांस्टेबल परीक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान, इस चीज में मिलेगी 50% की छूट

UP Police Constable Exam 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 8, 9 और 10 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होना है. इस साल लगभग 28,86,797 कैंडिडेट्स ने 32,679 खाली वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था. कैंडिडेट्स की आसानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ज़रूरी फैसला लिया है. जो कैंडिडेट्स UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50% की छूट मिलेगी. इस कदम से एग्जाम के लिए ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट्स को फायदा होने और उनके ट्रैवल खर्च में कमी आने की उम्मीद है. ज़्यादा जानकारी के लिए आर्टिकल पढ़ें.

UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम टाइमिंग 2026

बड़ी संख्या में एप्लीकेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लगभग 1,183 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं.

विवरण जानकारी परीक्षा तिथि 8, 9 और 10 जून शिफ्टों की संख्या 2 शिफ्ट शिफ्ट 1 का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक शिफ्ट 2 का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के इंतज़ाम

रिक्रूटमेंट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल, एसबी शिराडकर ने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी संबंधित एजेंसियों ने एग्जाम को आसानी से, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट तरीके से सफलतापूर्वक कराने के लिए पूरी तैयारी की है. UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेंटर्स पर कैंडिडेट वेरिफिकेशन और एंट्री मैनेजमेंट के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं.

सभी एग्जाम सेंटर्स पर नज़र

सभी एग्जाम सेंटर्स पर नज़र रखी जा रही है, जबकि एग्जाम के कंडक्ट पर नज़र रखने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑब्ज़र्वर और पुलिसवालों को तैनात किया गया है. सेंसिटिव सेंटर्स पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं. अधिकारियों ने UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए सुरक्षित और बिना किसी परेशानी वाला माहौल पक्का करने के लिए एग्जाम सेंटर्स के आस-पास कानून-व्यवस्था के उपायों को और मज़बूत किया है.