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UP: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन, महाराष्ट्र में 100 करोड़ की मिल को किया कुर्क

UP News: पुलिस का आरोप है कि इस एग्रो इंडस्ट्री का निर्माण विजय मिश्रा, उनकी पत्नी राम लली, बेटे विष्णु और उनके कथित गिरोह के अन्य सदस्यों की अवैध कमाई से किया गया था. कार्रवाई से पहले सभी आवश्यक कानूनी मंजूरियां ली गईं और महाराष्ट्र प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया गया.

By: Hasnain Alam | Published: July 16, 2026 9:32:16 PM IST

बाहुबली विजय मिश्रा के मिल पर कार्रवाई
बाहुबली विजय मिश्रा के मिल पर कार्रवाई


UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार राज्य की सीमा से बाहर गैंगस्टर्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र में स्थित करीब 100 करोड़ रुपये की एक दाल मिल (एग्रो इंडस्ट्री) को कुर्क किया है. पुलिस का आरोप है कि यह संपत्ति जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा के कथित आपराधिक नेटवर्क से अर्जित अवैध कमाई से बनाई गई थी. इस कार्रवाई के साथ ही विजय मिश्रा और उनके कथित गिरोह से जुड़ी अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 241.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

पुलिस के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के जाकेकुर गांव में स्थित ‘लल्ली एग्रो इंडस्ट्रीज’ है. यह इकाई पिछले करीब 15 सालों से संचालित हो रही है. पुलिस का दावा है कि इसकी कीमत लगभग 100.25 करोड़ रुपये है और इसे विजय मिश्रा के दामाद मुकेश तिवारी द्वारा स्थापित किया गया था.

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पुलिस का दावा- अवैध कमाई से बनाई गई मिल

पुलिस का आरोप है कि इस एग्रो इंडस्ट्री का निर्माण विजय मिश्रा, उनकी पत्नी राम लली, बेटे विष्णु और उनके कथित गिरोह के अन्य सदस्यों की अवैध कमाई से किया गया था. कार्रवाई से पहले सभी आवश्यक कानूनी मंजूरियां ली गईं और महाराष्ट्र प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया गया. भदोही पुलिस ने स्थानीय जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद कुर्की का आदेश लागू किया.

कौन हैं विजय मिश्रा?

यूपी के भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रहे विजय मिश्रा बाहुबली नेता के रूप में पहचान रखते हैं. कुछ महीने पहले ही अदालत ने विजय मिश्रा को 46 साल पहले के एक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विजय मिश्रा के खिलाफ 77 आपराधिक मामले दर्ज हैं. हत्या, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, अपहरण, खनिज अधिनियम सहित कई अपराधों के केस दर्ज हैं.

Tags: home-hero-pos-8UP NewsVijay Mishra
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