3 पत्नियां, साली और सास... सब मिलकर डकार गए करोड़ों, सरकारी खजाने की ऐसी हेरफेर कि मैनेजर-पुलिस के भी उड़े होश!

UP Education Scam: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बड़े मास्टरमाइंड घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें एक वेतन टोकन बनाने वाले व्यक्ति ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए अपनी 3 पत्नियों, साली और रिश्तेदारों को कागजों पर क्लर्क और ठेकेदार बना दिया. शुरुआती सालों में सभी के खातों में सैलरी जारी करता रहा. देखते ही देखते, 8 सालों में सैलरी के साथ-साथ करोड़ों के बिल पास होने लगे और सरकारी पैसा पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता रहा. मिल-जुलकर पैसा डकारने का ये फर्जीवाड़ा सरकारी खजाने से होता रहा. जब बैंक मैनेजर की नजर अचानक इन करोड़ों की हलचलों पर पड़ी तो परतें खुलने लगीं और सामने आया 8 साल से चल रहा बड़ा स्कैम. इस मामले में पुलिस ने 7 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से अभी भी मुख्य आरोपी और उसकी पत्नि जमानत पर बाहर हैं, जानें पुलिस की जांच में अब तक क्या-क्या खुलासे हुए हैं-

क्या है पूरा मामला

पीलीभीत के इल्हाम-उर-रहमान शम्सी एक चपरासी के पद पर कार्यरत था. 8 साल शम्सी को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यलय में नौकरी मिली. वैसे तो शम्सी की जिम्मेदारी सिर्फ वेतन टोकन तैयार करने तक सीमित थी, लेकिन आगे चलते उसने सिस्टम की कमजोर नस को पकड़ा और सरकारी खजाने तक डायरेक्ट पहुंच बना ली.

फिर क्या, पहले तो कागजों पर अपनी 3 पत्नियों को फर्जी टीचर बनाया और फिर अपनी साली, सास और अन्य महिलाओं को अपने मंसूबों में शामिल करते सरकारी खाते से करोड़ों रुपये गबन करता रहा. ये पैसा बिल, वेतन और दूसरे भुगतान के माध्यम से खातों में आता रहा.

बैंक मैनेजर ने किया खुलासा

8 सालों तक सरकारी पैसे का गबन होता गया और सिस्टम में से किसी को भी भनक तक नहीं लगी. फरवरी 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने पहली बार 1.15 करोड़ के ट्रांजेक्शन को पकड़ा, जो उसी जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से एक पर्सनल बैंक खाते में हुआ था.

मैनेजर ने इस ट्रांजेक्शन की जानकारी जिला प्रशासन को दी, जिसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेठी बिठाई गई. जांच में परतें खुलीं और करीब 53 संदिग्ध बैंक खाते धरे गए. इनमें से 7 खाते ऐसे थे, जिनमें 8 सालों तक 8.15 करोड़ रुपये के बड़े ट्रांसफर किए गए थे.

जमानत पर घूम रहे आरोपी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस घोटाले का मुख्य आरोपी इल्हाम-उर-रहमान शम्सी 30 मार्च से हाईकोर्ट की अग्रिम जामनत पर है तो वहीं शम्सी की दूसरी पत्नी भी इसके साथ जमानत पर बाहर है. पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर 13 फरवरी 2026 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था. इसी आधार पर शम्सी की 3 पत्नी, सास, साली और अन्य करीबी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल, पुलिस मामले में शामिल अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है.

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