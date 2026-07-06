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यूपी में आज किस कीमत पर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, जानिए लखनऊ, नोएडा, वाराणसी समेत आपके शहर का रेट

UP Petrol diesel price: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी गई हैं. हर दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां नए रेट अपडेट करती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपया विनिमय दर के आधार पर तय होते हैं. लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट सामने आ गए हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 6, 2026 9:44:22 AM IST

यूपी में आज किस कीमत पर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल
यूपी में आज किस कीमत पर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल


UP Petrol diesel price: देश में हर दिन की शुरुआत केवल सूर्योदय से ही नहीं होती, बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों से भी होती है. ईंधन की कीमतें सीधे तौर पर आम लोगों के बजट और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं. ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और डॉलर-रुपया विनिमय दर में होने वाले बदलावों के आधार पर तय की जाती हैं.

पारदर्शी व्यवस्था से मिलती है सही जानकारी

सरकार और तेल कंपनियों की यह व्यवस्था उपभोक्ताओं तक सही और पारदर्शी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है. ईंधन की कीमतों में होने वाले बदलाव केवल वाहन चालकों को ही नहीं, बल्कि परिवहन, कृषि, व्यापार और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लागत को भी प्रभावित करते हैं. इसलिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जानना जरूरी माना जाता है.

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यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

उत्तर प्रदेश में आज सुबह 6 बजे जारी किए गए ताजा रेट के अनुसार विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
लखनऊ ₹101.86 ₹95.36
आजमगढ़ ₹103.18 ₹96.54
प्रयागराज ₹101.96 ₹95.46
नोएडा ₹101.96 ₹95.44
गाजियाबाद ₹101.88 ₹95.36
आगरा ₹101.54 ₹95.02
अलीगढ़ ₹101.92 ₹95.38
बागपत ₹101.78 ₹95.27
वाराणसी ₹102.23 ₹95.72

मई में कई बार बढ़े थे ईंधन के दाम

इस वर्ष 15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी. उस समय पेट्रोल 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल भी करीब 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया गया था. इसके बाद भी कुछ चरणों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली.

क्यों बढ़े थे पेट्रोल-डीजल के दाम?

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उस समय बताया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा. उन्होंने कहा था कि अंडर-रिकवरी की वजह से कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था. यही वजह रही कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी.

कच्चे तेल में आई थी बड़ी तेजी

पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार पहले जहां कच्चे तेल की कीमत लगभग 64-65 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं बाद में यह बढ़कर करीब 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. क्रूड ऑयल की कीमतों में आई इस तेजी का सीधा असर भारत के ईंधन बाजार पर पड़ा और तेल कंपनियों की लागत बढ़ गई.

भारत की ईंधन नीति पर क्या बोले मंत्री?

हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा था कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा है, जहां वर्ष 2022 के बाद लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती लागत और कंपनियों पर पड़ रहे वित्तीय दबाव के चलते हाल के महीनों में कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली. पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर भी असर डालती हैं. ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजार की स्थिति पर आने वाले दिनों में भी लोगों की नजर बनी रहेगी. फिलहाल उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में नए रेट जारी हो चुके हैं और उपभोक्ता इन्हीं कीमतों पर ईंधन खरीद सकेंगे.

Tags: UP Petrol Diesel Price
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