Home > उत्तर प्रदेश > यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत

यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत

UP petrol diesel price today 20 july 2026: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं. लखनऊ में पेट्रोल 101.89 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि गोरखपुर में पेट्रोल 103.10 रुपये प्रति लीटर के साथ सबसे महंगे शहरों में शामिल है. ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम और डॉलर-रुपया विनिमय दर के आधार पर तय होती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 20, 2026 9:09:53 AM IST

यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट


UP petrol diesel price today 20 july 2026: हर सुबह सिर्फ नए दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें भी आम लोगों की जेब का हिसाब तय करती हैं. देश की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन के ताजा रेट जारी करती हैं, जिनका सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति से होता है. यही वजह है कि वाहन चालकों से लेकर कारोबारियों तक, हर किसी की नजर इन कीमतों पर रहती है. रविवार सुबह भी उत्तर प्रदेश के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं.

रोज सुबह क्यों बदलते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा प्रतिदिन की जाती है. तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, परिवहन लागत, करों और विदेशी मुद्रा विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए नई कीमतें तय करती हैं. सुबह 6 बजे जारी होने वाले ये रेट पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सार्वजनिक किए जाते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सही और अद्यतन जानकारी मिल सके. यही व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वैश्विक बाजार में होने वाले बदलावों का असर समय पर घरेलू बाजार में दिखाई दे.

You Might Be Interested In

यूपी के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं-

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
लखनऊ 101.89 95.36
कानपुर शहरी 101.59 95.06
प्रयागराज 101.96 95.46
नोएडा 101.96 95.44
वाराणसी 102.03 95.53
गोरखपुर 103.10 96.47
मेरठ 102.46 95.92
अलीगढ़ 102.72 95.19
आगरा 101.54 95.02

इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के अलग-अलग शहरों में टैक्स और स्थानीय कारकों के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है.

पिछले महीनों में क्यों बढ़े ईंधन के दाम?

15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला था. उस समय पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद भी कई मौकों पर कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई. बढ़ती लागत और वैश्विक परिस्थितियों के कारण तेल कंपनियों पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसका असर खुदरा कीमतों पर भी दिखाई देता है.

कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चुनौती

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले बताया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा है. उनके अनुसार, कच्चे तेल की कीमतें पहले जहां 64 से 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं, वहीं बाद में यह बढ़कर करीब 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं. इस तेजी ने ईंधन कंपनियों की लागत में बड़ा इजाफा किया. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, ईंधन की बिक्री पर होने वाली अंडर रिकवरी भी लगातार बढ़ी है. बताया गया था कि तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है. अनुमान के मुताबिक यह अंडर रिकवरी करीब 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. यही कारण है कि सरकार और तेल कंपनियां लगातार बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

ईंधन की कीमतों का आम आदमी पर सीधा असर

पेट्रोल और डीजल सिर्फ वाहन चलाने की लागत नहीं बढ़ाते, बल्कि परिवहन खर्च के जरिए खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फल, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि ईंधन की कीमतों में मामूली बदलाव भी आम आदमी के घरेलू बजट पर असर डाल सकता है. रोजाना रेट जानना इसलिए जरूरी है ताकि उपभोक्ता अपने खर्चों की बेहतर योजना बना सकें.

Tags: UP Petrol Diesel Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026

एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब

July 19, 2026

बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के...

July 19, 2026

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026

मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत
यूपी में जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत