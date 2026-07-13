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UP PCS Officers Transfer: योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 182 PCS अफसरों का ट्रांसफर; कई जिलों में नए SDM की तैनाती

UP PCS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया. कई जिलों के एसडीएम बदले गए और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

By: Preeti Rajput | Published: July 13, 2026 3:48:31 PM IST

योगी सरकार का बड़ा एक्शन
योगी सरकार का बड़ा एक्शन


UP PCS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 182 पीसीएस (PCS) अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस बदलाव के तहत कई जिलों के एसडीएम (SDM) और डिप्टी कलेक्टरों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी.

कई जिलों में बदले गए SDM

तबादला सूची में कई जिलों के एसडीएम बदले गए हैं. सुरभि शर्मा को कानपुर देहात से बागपत भेजा गया है. वहीं, पुष्पेंद्र पटेल का तबादला गाजीपुर से अंबेडकर नगर और शुभम यादव का उन्नाव से बुलंदशहर किया गया है. प्रतिभा मिश्रा को वाराणसी से कानपुर देहात और गोपाल शर्मा को मैनपुरी से बरेली भेजा गया है.

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कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

सरकार ने मिथलेश कुमार तिवारी को रायबरेली से मैनपुरी भेजा है. लवलीत कौर का तबादला हाथरस से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) के पद पर किया गया है. इसके अलावा पुष्परनाथ चौधरी को अमरोहा से उन्नाव भेजा गया है.

इन अधिकारियों का भी हुआ ट्रांसफर

वीर सिंह (2020 बैच) को अलीगढ़ से रायबरेली का एसडीएम बनाया गया है. अवधेश कुमार निगम को देवरिया से फिरोजाबाद, दीपिका मेहरा और सचिन राजपूत को शामली भेजा गया है. वहीं, राम जनम यादव को बरेली से हरदोई, देवेंद्र प्रताप सिंह को यूपीडा से झांसी, प्रज्ञा पांडे को बाराबंकी और अजेंद्र सिंह को उन्नाव में नई जिम्मेदारी मिली है. नरेंद्र कुमार गंगवार का तबादला आजमगढ़ से आगरा किया गया है.

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सरकार ने क्यों किया यह बदलाव?

सरकार का कहना है कि इन तबादलों का उद्देश्य जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाना है. इससे सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने, कानून-व्यवस्था को मजबूत रखने और जनता से जुड़े कामों में सुधार की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अधिकारियों के तबादले करती रहती है. इससे पहले पिछले साल 23 जून को भी सरकार ने 127 पीसीएस अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर किया था.

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Tags: PCS OfficersSDM Transfer Listup government
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