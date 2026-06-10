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UP Panchayat Final Voter List: जारी हुई अंतिम वोटर लिस्ट, घर बैठे मिनटों में कैसे चेक करें अपना नाम?

UP Panchayat Final Voter List: यूपी पंचायत चुनावों के लिए अंतिम वोटर लिस्ट आज यानी 10 जून को जारी की गई. हर वोटर को एक खास 9-अंकों वाला पहचान नंबर दिया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आप अपना नाम घर बैठे लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं.

By: Shristi S | Published: June 10, 2026 4:35:28 PM IST

यूपी पंचायत चुनावों के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी
यूपी पंचायत चुनावों के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी


UP Panchayat Voter List: यूपी पंचायत चुनावों के लिए अंतिम वोटर लिस्ट आज यानी 10 जून को जारी की गई. हर वोटर को एक खास 9-अंकों वाला पहचान नंबर दिया गया है. यह अंतिम लिस्ट दावों और आपत्तियों की जांच और समाधान के बाद जारी की गई. हालांकि, कई जिलों में लिस्ट डाउनलोड करने में दिक्कतों की खबरें आई हैं.

अंतिम लिस्ट में लगभग 1.81 करोड़ नए वोटर जोड़े गए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने पहले 18 दिसंबर, 2025 को वोटर लिस्ट का एक ड्राफ्ट (अस्थायी लिस्ट) जारी किया था. लिस्ट से लगभग 1.41 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए थे. कुल मिलाकर, वोटरों की संख्या में लगभग 40.19 लाख की बढ़ोतरी हुई है.

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वोटरों के लिए नया 9-अंकों वाला पहचान नंबर

नई व्यवस्था के तहत, वोटरों को एक खास 9-अंकों वाला राज्य पहचान नंबर दिया गया है. उम्मीद है कि इस कदम से वोटर की पहचान और चुनाव प्रबंधन की प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी. अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही, आधिकारिक चुनाव नोटिफिकेशन और पूरे चुनाव कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है. 

फाइनल वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम?

अब चलिए विस्तार से जानें कि फाइनल वोटर लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं-

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट या पंचायत वोटर सर्च विकल्प पर क्लिक करें.
  • अपने जिले, विकास खंड और ग्राम पंचायत का चयन करें.
  • कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें.
  • इसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है. 

इसके अलावा, मतदाता अपना नाम चुनाव आयोग के पोर्टल पर EPIC नंबर, मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत जानकारी की मदद से भी खोज सकते हैं.

अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

अगर सूची में आपका नाम नहीं मिलता है, तो संबंधित बीएलओ, तहसील कार्यालय या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं.

यूपी में कब हैं पंचायत चुनाव?

ध्यान देने वाली बात है कि यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई, 2026 को खत्म हो गया. इसके बाद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों को अगले छह महीनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) के तौर पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया. यह फैसला यूपी पंचायत चुनावों में देरी के कारण लिया गया. सरकार ने इन चुनावों में OBC आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह जिले के आधार पर पिछड़े वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद छह महीने के भीतर आरक्षण पर रिपोर्ट सौंपे.

Tags: UP Panchayat Electionuttar pradeshvoter list
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