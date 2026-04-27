Home > उत्तर प्रदेश > UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग; सरकार के फैसले पर टिकी नजरें

UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग; सरकार के फैसले पर टिकी नजरें

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट के बीच बलिया के सोहांव ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण मांग रखी है, जो चर्चा में है.

By: Preeti Rajput | Published: April 27, 2026 2:29:55 PM IST

प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग
प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग


UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट और आगामी कार्यकाल को लेकर ग्राम प्रधानों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखनी शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सोहांव विकासखंड के ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एक अहम मांग की है जो अब चर्चा का विषय बन गई है.

प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग

अमरनाथ सिंह उर्फ राजू सिंह के नेतृत्व में सुहंव ब्लॉक के कई ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है. कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रधानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि पंचायत चुनाव समय पर संपन्न नहीं होते हैं तो वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए.

You Might Be Interested In

विकास कार्य और बुनियादी व्यवस्था ठप 

ग्राम प्रधानों ने तर्क दिया कि वर्तमान ग्राम प्रधान का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. प्रधानों का कहना है कि यदि कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में देरी होती है तो पंचायत के विकास कार्य और बुनियादी व्यवस्था ठप पड़ सकती हैं. प्रधानों का मानना है कि वह गांव की समस्याओं और जरूरत को सबसे बेहतर समझते हैं इसलिए उन्हें प्रशासक नियुक्त करने से ही गांव का काम का सुचारू रूप से चलता रहेगा.

सरकार के फैसले पर टिकी नजरें

प्रधान अमरनाथ सिंह के साथ-साथ क्षेत्र के कई अन्य प्रधानों ने हस्ताक्षर और मोहर लगा कर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है. प्रधानों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करें ताकि गांव का विकास प्रभावित न हो. फिलहाल इस मांग के सामने आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव और प्रशासक नियुक्ति को लेकर क्या निर्णय लेती है? क्या सरकार कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को ही जिम्मेदारी सौंपेगी या फिर कोई नया प्रशासनिक तंत्र सक्रिय किया जाएगा.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: UP Panchayat elections 2026Yogi Adityanath news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग; सरकार के फैसले पर टिकी नजरें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग; सरकार के फैसले पर टिकी नजरें
UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग; सरकार के फैसले पर टिकी नजरें
UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग; सरकार के फैसले पर टिकी नजरें
UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, प्रधानों ने सीएम योगी से की बड़ी मांग; सरकार के फैसले पर टिकी नजरें