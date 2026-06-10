यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा अपडेट! जारी हुई अंतिम मतदाता सूची,जानिए कितने नए वोटर जुड़े

UP Panchayat Election Final Voter List: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे करोड़ों मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रकाशित हुई इस सूची में लाखों नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में पुराने नाम हटाए भी गए हैं.

फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि चुनाव की तारीखों को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है.

जारी हुई पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 10 जून को जिला स्तर पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई. इस सूची में प्रत्येक पंचायत मतदाता को 9 अंकों का पहचान नंबर भी आवंटित किया गया है.आयोग ने इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची जारी की थी. इसके बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच, सत्यापन और आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की गई. इसी के बाद अंतिम सूची को सार्वजनिक किया गया है.

40 लाख से ज्यादा नए वोटर बढ़े

अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार पंचायत चुनाव मतदाता सूची में कुल 40.19 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.सूची में करीब 1.81 करोड़ नए मतदाताओं को शामिल किया गया है, जबकि लगभग 1.41 करोड़ नाम हटाए गए हैं. इस बदलाव के बाद पंचायत चुनाव के मतदाता आधार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है.कई जिलों में मतदाता सूची डाउनलोड करने में तकनीकी दिक्कतों की भी जानकारी सामने आई है. वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक और तकनीकी खामियों के कारण कुछ लोगों को सूची डाउनलोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पंचायत चुनाव की तारीखों पर अभी संशय

हालांकि अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बावजूद पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है.चुनाव समय पर न होने के कारण राज्य सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को अगले छह महीने तक प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है. इस फैसले के बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

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