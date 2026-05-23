UP पंचायत चुनाव 2026 टलना लगभग तय! योगा सरकार का नया प्लान; ग्राम सभाओं में होगी प्रशासक नियुक्ति

UP Panchayat Election 2026: यूपी 2026 पंचायत चुनाव अब लगभग टला हुआ माना जा रहा है. इस देरी को लेकर योगी सरकार ने राज्य में पहली बार प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है. ये प्रशासक तब तक अपने पदों पर बने रहेंगे, जब तक प्रधानों के चुनाव नहीं हो जाते. पूरे राज्य की सभी ग्राम सभाओं में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. सरकार ने सभी ग्राम सभाओं में प्रशासकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 26 मई तक पूरी करने का फैसला किया है.

असल में, ये प्रशासक मौजूदा प्रधान ही हो सकते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने वाला है. पहले, राज्य में ADO (सहायक विकास अधिकारी) पंचायत को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाता था; लेकिन, सरकार ने अब ADO पंचायत की जगह किसी दूसरे प्रशासक को नियुक्त करने का फैसला किया है. ये नियुक्त किए गए लोग ग्राम सभाओं के विकास की ज़िम्मेदारी संभालेंगे.

कार्यकाल 26 मई को खत्म होगा

प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है. नतीजतन, प्रधानों को मिली सभी शक्तियां उनका कार्यकाल खत्म होते ही समाप्त हो जाएंगी. हालांकि, योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानों को एक बड़ी रियायत देने की योजना बना रही है. प्रधानों को एक बड़ा तोहफ़ा देने की तैयारियां चल रही हैं: पहली बार, पूरे राज्य के सभी 57,694 प्रधानों को खुद ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है. पहले, ADO पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाता था, और वे पंचायत चुनाव होने तक गाँव के विकास की ज़िम्मेदारी संभालते थे.

सरकार ने मांग मान ली!

इस बार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संघ द्वारा रखी गई एक मांग मान ली है. संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था कि ADO पंचायत के बजाय ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए. यह तर्क दिया गया था कि इस कदम से आने वाले समय में ग्रामीण विकास में तेज़ी आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी चल रही योजनाओं पर काम बिना किसी रुकावट के जारी रहे. इस मांग के जवाब में, संबंधित विभाग ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है. व्यापक रूप से यह उम्मीद की जा रही है कि 26 मई से पहले, योगी सरकार सभी प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी.

OBC आयोग का गठन

आगामी पंचायत चुनावों के संबंध में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के लिए सीटों के आरक्षण को निर्धारित करने हेतु उत्तर प्रदेश में एक OBC आयोग का गठन किया गया है. आयोग को छह महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट, जिसमें सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण शामिल होंगे सौंपने का कार्य सौंपा गया है. आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार पंचायत चुनावों की तैयारियों में तेजी लाएगी.

चुनाव पूरी तरह से इस रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के आधार पर ही कराए जाएंगे. परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि UP में पंचायत चुनाव संभवतः 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद ही होंगे. इन परिस्थितियों में, पंचायतों के प्रबंधन की जिम्मेदारी मौजूदा प्रधानों को सौंपी जा सकती है, जो प्रशासक की हैसियत से कार्य करेंगे.