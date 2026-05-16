Old Age Pension Rules Change: वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ आधार से नहीं बनेगी बात

Old Age Pension Rules Change: उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े नियम अब बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए बदल गए हैं. अब तक, कई लोग केवल अपने आधार कार्ड के आधार पर ही पेंशन योजना के लिए आवेदन कर देते थे. लेकिन अब प्रशासन ने इस प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. नए नियमों के लागू होने के बाद, अब अकेले आधार कार्ड को उम्र के पर्याप्त प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन या परिवार लाभ योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे अपनी उम्र से जुड़े अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने और इन योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है.

अकेला आधार कार्ड काफी नहीं होगा

मथुरा प्रशासन द्वारा जारी एक नई एडवाइजरी में यह स्पष्ट किया गया है कि अब से, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अकेले आधार कार्ड को पर्याप्त नहीं माना जाएगा. मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता के अनुसार, आवेदकों को अब अपनी जन्मतिथि से संबंधित अन्य वैध दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

नए नियमों के अनुसार, आवेदकों को अब अपनी सही जन्मतिथि साबित करने के लिए निम्नलिखित दो मुख्य दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा.

परिवार रजिस्टर (कुटुंब रजिस्टर) की प्रमाणित प्रति: इस दस्तावेज में परिवार के सभी सदस्यों की उम्र सहित पूरी जानकारी दर्ज होती है.

शैक्षिक प्रमाण पत्र (स्कूल प्रमाण पत्र): यदि बुजुर्ग आवेदक पढ़ा-लिखा है, तो उसकी मार्कशीट या प्रमाण पत्र, बशर्ते उसमें उसकी जन्मतिथि स्पष्ट रूप से लिखी हो, वैध प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा. यदि आवेदन के साथ ये दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं, तो आवेदन रद्द किया जा सकता है.

नियम क्यों बदले गए?

अब तक आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को ही उम्र के एकमात्र प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता था. हालांकि, प्रशासन ने पाया कि कई मामलों में, आधार कार्ड में सटीक उम्र के बजाय अनुमानित उम्र दर्ज थी. इसके परिणामस्वरूप, कुछ ऐसे लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाने लगे जो वास्तव में इसके पात्र नहीं थे.

अधिकारियों का मानना ​​है कि इन नए नियमों के लागू होने से फर्जी या गलत दावों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, इससे उन लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी जो वास्तव में जरूरतमंद और पात्र हैं.

हज़ारों लोग इस योजना से लाभान्वित

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मथुरा ज़िले में लगभग 57,362 लोग इस समय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. अब, नए आवेदकों को अपने आधार कार्ड के बजाय अपना ‘परिवार रजिस्टर’ या स्कूल से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन जमा किए गए दस्तावेज़ों के पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही स्वीकृत किए जाएंगे.