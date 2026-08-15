पिता की हत्या के बाद 4 घंटे तक... फिर मेट्रो स्टेशन पर उठाया खौफनाक कदम; मां-बाप के इस फैसले से बिगड़ चुकी थी मानसिक हालत!

उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. नोएडा के गढ़ी चौखंडी इलाके में एक 16 साल के नाबालिग ने अपने ही पिता की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद वह चार घंटे तक शव के पास ही बैठा रहा और फिर सीधे सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ जब दो दिन बाद घर से बदबू आने पर पुलिस ने दरवाजा खोला और बिस्तर पर पिता का खून से लथपथ शव बरामद किया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिता की सख्त पाबंदियों, मां के साथ न रहने और लगातार बढ़ते स्ट्रेस के चलते नाबालिग बुरी तरह डिप्रेशन में चला गया था. पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोनों मामलों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

आखिर क्यों उठाया खौफनाक काम?

पुलिस और पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक राजू शर्मा मूल रूप से बोकारो के रहने वाले थे और नोएडा में ट्यूशन पढ़ाते थे. साल 2014 से उनकी पत्नी रूबी उनसे अलग रह रही थीं और कोविड के बाद से वह पूरी तरह अलग रहने लगी थीं. राजू अपने 16 साल के बेटे के साथ गढ़ी चौखंडी के टिकोना पार्क के पास एक किराए के कमरे में पिछले 3 महीनों से रह रहे थे. पड़ोसियों का कहना था कि राजू का स्वभाव बहुत सख्त था और वह अपने बेटे को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे. जब वे ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, तो घर में ताला लगाकर जाते थे. बेटा स्कूल भी नहीं जाता था, जिसके कारण वह धीरे-धीरे दुनिया से कटता चला गया और अकेलेपन व गंभीर मेंटल प्रैशर का शिकार हो गया.

पिता के बाद, खुद को भी…

बुधवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे, जब पिता राजू शर्मा गहरी नींद में सो रहे थे, तब नाबालिग ने कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद वह चार घंटे तक उसी कमरे में शव के पास बैठा रहा. इसके बाद वह घर से निकला और सीधे सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन जा पहुंचा. वहां उसने मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. सेक्टर-49 पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़के ने मेट्रो के आगे छलांग लगा दी है, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके पास से मिले मोबाइल और घर की चाबियों से पुलिस ने उसकी शिनाख्त की.

Noida, Uttar Pradesh: On a son allegedly dying by suicide after his father’s murder in Noida, Swatantra Singh, ADCP (Central) says, ”On August 13, a resident of Phase 3 police station area, Arun Sharma, reported that on August 12, his nephew Amrit Sharma had died by suicide… pic.twitter.com/uiv5Aqq9bf — IANS (@ians_india) August 14, 2026

ऐसे खुला खौफनाक राज

किशोर की मौत के बाद जब उसके चाचा अरुण ने अपने भाई राजू की तलाश शुरू की, तो उन्हें उनका पता नहीं मिल पा रहा था. गुरुवार देर रात जब गढ़ी चौखंडी स्थित किराए के कमरे से तेज बदबू आने लगी, तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने किशोर के पास से मिली चाबी से जब कमरा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए. बिस्तर पर राजू शर्मा का खून से सना शव पड़ा था, दीवार पर खून के छींटे थे और फर्श पर कुल्हाड़ी के साथ-साथ किशोर के खून से सने कपड़े और पिता की दो तस्वीरें रखी हुई थीं. पुलिस ने चाचा की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- क्या सलमान खान के शो में नजर आएंगे ललित मोदी? ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, Instagram पर कह दी ये बड़ी बात!