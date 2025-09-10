Home > उत्तर प्रदेश > UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह

UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह

UP News: अलीगढ के कोतवाली नगर भुजपुरा निवासी योगेंद्र गोस्वामी ने बुधवार की दोपहर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बहार खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगा ली. बताया जा रहा है की मोहल्ले वालों से 6 लाख रूपए का विवाद था.

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 10, 2025 20:13:07 IST

UP News: एक व्यक्ति ने अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार आत्मदाह कर लिया. अखिलेश यादव ने घटना को बताया बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है.
UP News: एक व्यक्ति ने अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार आत्मदाह कर लिया. अखिलेश यादव ने घटना को बताया बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है.

UP News: अलीगढ के कोतवाली नगर भूलपुरा निवासी योगेंद्र गोस्वामी ने बुधवार की दोपहर गौतमपल्ली इलाके में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बहार खुद पर ज्वलनशील पदार्थ दाल कर आत्मदाह कर लिया, लोगो ने आनन-फानन में आग बुझाकर गंभीर रूप से घायल ‘योगेंद्र’ को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया. उनकी अवस्था 48 साल की बताई जा रही है. 

मोहल्ले में रहने वाले 3 सगे भाइयों से 6 लाख रूपए का विवाद 

जानकारी मिली है की योगेंद्र का उसी मोहल्ले में रहने वाले 3 सगे भाइयों से 6 लाख रूपए का विवाद चल रहा था. मामले में कार्रवाही न होने की वजह से ही उन्होंने आत्मदाह जैसा घातक कदम उठाया. 

ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आत्मदाह का प्रयास 

हजरतगंज के एसीपी विकास जायसवाल ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि योगेंद्र अपने भाई गुड्डू और एक जानकार महिला सबा के साथ दोपहर 3.30 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे जहाँ गुड्डू और सबा कार्यालय के भीतर चले गए. योगेंद्र 5 मिनट बहार खड़े रहे और अचानक खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगा लिया. अचानक इस प्रकार की घटना देख लग उपस्थित स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई जिसके बाद लोगों ने पानी डाल कर आग बुझाया और कम्बल डाला. 

Maharashtra News: राज ठाकरे से मिले उद्धव, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बड़ा गठजोड़

रूपए वापिस मांगने पर देते थे गन्दी गलियां 

सूचना मिलते ही गौतमपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और ई-रिक्शा की मदद से गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को टारित इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया. व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहाँ उसकी हालत गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है. योगेंद्र ने पुलिस को बयान देते हुए बताया की उसी मोहल्ले के निवासी 3 सगे भाइयों दानिश, वसीम/नाजिम और मास्टर, जो सट्टेबाजी का धंधा करते हैं उन्होंने योगेंद्र से 6 लाख रुपये कुछ दिन पहले उधार लिए थे. अब रुपये वापस मांगने पर आरोपी उनको गन्दी गलियां देते हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मामले पर बयान 

घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि निर्मम भाजपा सरकार से हताश होकर एक युवा ने आत्मदाह के द्वारा सरकार को जगाने के लिए जो कोशिश की है वो बेहद दर्दनाक है. भाजपा सरकार घायल व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज-उपचार सुनिश्चित करे और युवक को न्याय प्रदान करे। नाइंसाफी, नाउम्मीदगी और निराशा भाजपा सरकार की पहचान बन गई है जो बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. 

Pune Gangster: कोयता गैंग की दहशत से पुलिस भी परेशान, जानिए इतिहास

Tags: akhilesh yadavaligarh crime newsSamajwadi PartyUP Crime NewsUP NewsUP Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह
UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह
UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह
UP News: अलीगढ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बहार एक व्यक्ति ने किया आत्मदाह