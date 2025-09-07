UP News: शाहजहांपुर में रील बनाने के चक्कर में दो दोस्तों की मौत

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से कु.शिशांत शुक्ला की रिपोर

UP News: शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में रील बनाना दो दोस्तों के लिए जानलेवा साबित हो गया। मामला थाना तिलहर क्षेत्र के राई खुर्द गांव के पास रिंग रोड का है। जहां पर बाढ़ का पानी सड़क पर लगभग डेढ़ फीट तक भरा हुआ था। इसी दौरान पांच युवक यहां पहुंचे और पानी में रील बनाने लगे। रील बनाते-बनाते हादसा हो गया और दो दोस्तों की जिंदगी खत्म हो गई।

पैर फिसला, देखते ही देखते पानी में समां गए दोनों युवक

जानकारी के मुताबिक, कमल और रिंकू नाम के दो दोस्त अपने ही गांव के तीन अन्य युवकों के साथ यहां आए थे। सड़क पर खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बनाने के बाद दोनों दोस्त गहरे पानी की ओर उतर गए। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे करीब आठ से दस फीट गहरा पानी भरा हुआ था। इसी दौरान अचानक रिंकू का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए कमल ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव और गहराई की वजह से वह भी डूब गया। देखते ही देखते दोनों दोस्त पानी की गहराई में समा गए।

तीन अन्य साथियों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान

इस दौरान उनके साथ आए तीन अन्य साथी किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल हो गए और उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो सके हैं।

यदि सड़क को पहले ही दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क को पहले ही दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। बाढ़ के चलते रिंग रोड का यह हिस्सा पूरी तरह डूबा हुआ है और पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

सामने आई आखरी रील जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया

इस बीच घटना से पहले की दोनों दोस्तों की आखिरी रील भी सामने आई है। इसमें वे पानी में तैरते हुए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

बचाव दल और पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है

फिलहाल पुलिस और बचाव दल लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ग्रामीण भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पानी भरे इलाकों में जाने पर रोक लगाई जाए। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी अब भी खतरा बना हुआ है और प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित रहने और पानी भरे इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है।