UP News: हरदोई में पति के जिन्दा रहते हुए भी पत्नी ले रही विधवा पेंशन

हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट

UP News: हरदोई में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने पति के जिंदा रहते भी विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है। यह मामला हरदोई की तहसील बिलग्राम के मदारा ग्राम सभा का है, जहां की निवासी भगाना नामक महिला ने कूट रचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी विधवा पेंशन स्वीकृत कराई है।

पति के जिन्दा होते हुए ले रही विधवा पेंशन का लाभ

ग्राम सभा निवासी देवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि भगाना ने अधिकारियों और विभाग को झूठी सूचना और धोखाधड़ी करके विधवा पेंशन स्वीकृत कराई है। देवेंद्र सिंह का आरोप है कि भगाना का पति अनंत राम अभी जिंदा है और साथ में ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी भगाना विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है। भगाना अभी तक ₹12000 की चार किस्तों में विधवा पेंशन का लाभ ले चुकी है।

बाबू लाल ने लगवा दी फ़र्ज़ी तरीके से वृद्धा पेंशन

आरोपी महिला भगाना ने बताया कि आज से 10 साल पहले प्रधानी के चुनाव में खड़े बाबू लाल ने उससे कागज मांगे और फर्जी तरीके से विधवा पेंशन बंधवा दी। उसका कहना है कि उसकी विधवा पेंशन जो भी आई है, वह यह समझती रही कि यह वृद्धावस्था पेंशन की किश्त आ रही है।

भ्रष्टाचार का सिस्टम

यह पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम हरदोई की बिलग्राम तहसील से शुरू होता है और दलालों के जरिए इस गरीब अनंत राम और भगाना के घर तक आता है। इस मामले में तहसील के अफसर, बाबू, दलाल, प्रधान और सेक्रेटरी सभी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है।

इस मामले में देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि भगाना ने विभाग के साथ धोखाधड़ी की है और कई वर्षों से विधवा पेंशन का उपयोग कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाता है।

हरदोई में भ्रष्टाचार की पोल खोलता यह मामला

यह मामला एक बार फिर से हरदोई में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस मामले में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाता है ?

भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण

