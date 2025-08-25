UP News: गाजियाबाद में पति की सनसनीखेज शिकायत, पत्नी और प्रेमी पर लगाए गंभीर आरोप

गाजियाबाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट

UP News: गाजियाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र से अवैध संबंधों और धमकी से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित पति गरीबदास ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी खुशी का किसी अन्य युवक से अवैध संबंध है। यही नहीं, पत्नी अपने प्रेमी और परिजनों के साथ घर से 70 हजार रुपये नकद और करीब डेढ़ लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गई।

आरोप है कि शादी के बाद पत्नी का भी अवैध सम्बन्ध

गरीबदास ने बताया कि उसकी शादी करीब पांच साल पहले मेरठ निवासी खुशी से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही खुशी का संबंध बहसूमा, मेरठ निवासी कय्यूम नाम के युवक से था। इसको लेकर दंपत्ति के बीच कई बार विवाद हुआ। पीड़ित ने बताया कि जब उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, तो पत्नी ने उस पर झूठे आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत कर दी।

अगर ज्यादा बोले तो नीले ड्रम में डाल देंगे

गरीबदास का आरोप है कि 17 अगस्त को पत्नी अपने परिजनों और प्रेमी के साथ घर आई और मौके का फायदा उठाकर घर में रखी नगदी व जेवरात लेकर चली गई। यही नहीं, जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित के मुताबिक, पत्नी और उसका प्रेमी अक्सर कहते हैं कि “अगर ज्यादा बोले तो तुम्हें नीले ड्रम में डाल देंगे।”

झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी

पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने न केवल घर से सामान चोरी किया, बल्कि झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पूरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रही है। पीड़ित ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई और घर से चोरी हुई नगदी व जेवरात की बरामदगी की मांग की।

हत्या कर देने की धमकी

पीड़ित का कहना है कि पत्नी और उसके प्रेमी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे लगातार दबाव बना रहे हैं। यहां तक कि हत्या कर देने तक की धमकी दी जा रही है। इससे पूरा परिवार भयभीत है।

फिलहाल, पीड़ित की तहरीर पर भोजपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।