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UP: सीएम योगी ने यूपी के PRD जवानों की कर दी बल्ले-बल्ले! बढ़ा डेली अलाउंस; कैशलेस इलाज की मिली सुविधा

PRD Jawan Benefits: गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (PRD) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का विवेकानंद ऑडिटोरियम में सीधा प्रसारण किया गया.

By: Shristi S | Published: August 18, 2026 4:54:11 PM IST

सीएम योगी ने यूपी के PRD जवानों की बढ़ाई डेली अलाउंस
सीएम योगी ने यूपी के PRD जवानों की बढ़ाई डेली अलाउंस


UP PRD Jawan Cashless Treatment: गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (PRD) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का विवेकानंद ऑडिटोरियम में सीधा प्रसारण किया गया.

ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने समेत मुख्यमंत्री की घोषणाओं से PRD जवान खुश हो गए. बढ़े हुए ड्यूटी अलाउंस से राज्य के 31,000 और जिले के 622 जवानों को फायदा होगा.

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जवानों का डेली ड्यूटी अलाउंस 500 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन हुआ

ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती ने कहा कि जवानों का डेली ड्यूटी अलाउंस 500 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है.  इससे राज्य के 31,000 और जिले के 622 से ज्यादा जवानों को सीधा फायदा होगा. जवानों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री PRD कैशलेस मेडिकल स्कीम शुरू की गई है.

इसके लिए ₹5 करोड़ का बजट भी दिया गया 

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भी ₹5 करोड़ का बजट दिया गया है. इसके अलावा, लखनऊ के सरोजिनी नगर में PRD वॉलंटियर्स के लिए ₹22.95 करोड़ की लागत से मल्टी-स्टोरी बैरक बनाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने इस साल जवानों के ड्यूटी अलाउंस के लिए ₹500 करोड़ से ज़्यादा की मंज़ूरी का भी ऐलान किया.

प्रोग्राम में ये माननीय लोग थे मौजूद

मौजूद अधिकारियों ने इन जनकल्याणकारी घोषणाओं का स्वागत किया और जवानों को पूरी लगन, अनुशासन और कमिटमेंट के साथ अपनी ड्यूटी करने के लिए प्रोत्साहित किया. प्रोग्राम में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर नेहा ब्याडवाल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक मौर्य और इंचार्ज यूथ वेलफेयर ऑफिसर नितिन यादव, श्रेया गुप्ता, शिवांगी और रमाकांत मौजूद थे.

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Tags: uttar pradeshYogi Government
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