UP News: छोटे भाई की पत्नी पर आया BSF जवान का दिल, रात हुआ कुछ ऐसा.. परिवार ने पकड़ लिया माथा

UP News: उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इस घटना से मानवता को और पारिवारिक रिश्तों को शर्म से पानी-पानी कर दिया है. बताया जा रहा है की BSF जवान छुटियों पर अपने घर आया था जहाँ उसने अपने छोटे भाई की सुन्दर पत्नी को देखा और उस पर फ़िदा हो गया. छोटे भी की पत्नी पर जवान इस क़दर फ़िदा हुआ की रिश्तों की मर्यादा तक को भूल गया. आधी रात BSF जवान ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी के साथ गन्दी हरकत की जिससे छूटा भाई ही नहीं बल्कि पूरा परिवार शर्मिन्दा है.
अवैध सम्बन्ध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप
उत्तरप्रदेश में फिरोजबाद के शिकोहाबाद का एक BSF जवान है जिसके छोटे भाई ने उसपर अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने का और अवैध सम्बन्ध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़िता के पति ने जब इस दुर्व्यवहार का विरोध किया तब उसे जान जान से मारने की धमकी मिली.
BSF जवान की अश्लील हरकतें
पीड़ित पक्ष खैरागढ़ इलाके से है जो आठ महीने पहले शिकोहाबाद आ गया था. पीड़ित पक्ष शिकोहाबाद आ गया था जहाँ उसका BSF में तैनात बड़ा भाई रहता था. पीड़ित ने आरोप लगाया है की जब वे लोग गांव में उनके साथ रहने आ गए फिर उसके छुटियों पर आये बड़े भाई ने ऐसा दुर्व्यवहार किया और अवैध सम्बन्ध के लिए दबाव बनाया. पीड़ित का आरोप है की उसी घटनाक्रम के दौरान BSF जवान ने अश्लील हरकतें भी की. पीड़िता के पति ने बताया की भाई की नियत में ऐसा बदलाव देख कर वह हैरान रह गया.
पीड़िता को अश्लील मैसेज भेजता था आरोपी
छोटे भाई की पत्नी के मोबाइल पर BSF जवान अश्लील मैसेजेज़ भेजने लगा. पीड़िता ने जब यह पूरा घटनाक्रम अपने पति को बताया तब वह अपने बड़े भाई से इस सम्बन्ध में बात करने गया और आपत्ति जताई तब BSF जवान जवान ने पीटता के पति को गन्दी गलियों के साथ-साथ जान से मरने की धमकी भी दी. इसके बाद पीड़ित दंपती पुनः अपने गांव खैरागढ़ लौट आए.