यूपी के सभी 75 जिलों में छाने वाला है अंधेरा, जानें कब बजेगा खतरे का अलार्म; नोट कर लें टाइम

UP Black Out: यूपी वालों को इस समय सतर्क होने की जरूरत है. एक बार फिर यूपी में अंधेरा छाने वाला है, दरअसल, इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी के लिए आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि शाम 6 बजे पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ब्लैकआउट होने वाला है, जिससे पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा. इस दौरान इमरजेंसी हालात से निपटने का अभ्यास किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस लाइंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे. उनके साथ प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव शहरी विकास, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, DGP, DG फायर और राहत आयुक्त भी होंगे.

दूसरी बार होगी मॉक ड्रिल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दूसरी बार है जब पुलिस, बिजली विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को शामिल करके ऐसा संयुक्त अभ्यास शुरू करने जा रही हैं, पहली बार यह भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के दौरान किया गया था. यह मॉक ड्रिल हवाई हमलों जैसी इमरजेंसी स्थितियों के लिए तैयारियों को और मजबूत करने के लिए की जा रही है.

कितनी देर तक रहेगा ब्लैकआउट

इस अभ्यास के दौरान, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शाम 6 बजे से 10 मिनट के लिए एक साथ ब्लैकआउट होगा. तेज सायरन बजेंगे, और मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाले अधिकारी और कर्मचारी नकली इमरजेंसी का जवाब देते हुए दिखाई देंगे. यह अभ्यास सिविल डिफेंस विभाग के नेतृत्व में किया जाएगा, और सिविल डिफेंस, पुलिस, NDRF, SDRF, फायर डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल का टेस्ट करेगा. इस संबंध में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, संजय प्रसाद ने DGP, UPPCL के मैनेजिंग डायरेक्टर और राहत आयुक्त, साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रमुखों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं.

