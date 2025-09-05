UP News: विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा गिरोह बेनकाब, 7 गिरफ्तार

आगरा से मयंक त्यागी की रिपोर्ट

UP News: बेरोज़गार युवाओं को विदेशों में नौकरी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को जाल में फंसाता था और फिर विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेता था। पुलिस ने इस गैंग के सरगना अंकित गुप्ता सहित 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकली ई-वीज़ा, सरकारी दस्तावेज़, फर्जी कॉल लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर बरामद किए गए हैं।

सोशल साइट्स से चल रहा था ठगी का धंधा

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बेरोज़गार युवाओं को टारगेट करते थे। सोशल साइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विदेशों में नौकरी के आकर्षक विज्ञापन पोस्ट कर मासूम युवाओं को लालच देते थे। नौकरी का ऑफर मिलने पर पहले रजिस्ट्रेशन और वीज़ा फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। इसके बाद फर्जी ई-वीज़ा और जॉइनिंग लेटर देकर युवाओं को ठगा जाता था।

मुख्य आरोपी चला रहा था फर्जी जॉब सेंटर

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि इस गैंग का सरगना अंकित गुप्ता है, जो लंबे समय से फर्जी जॉब सेंटर के नाम पर ठगी का खेल खेल रहा था। आरोपी डमी आईडी पर किरायानामा बनाकर ऑफिस किराए पर लेते थे और वहीं से लोगों को इंटरव्यू कॉल लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और फर्जी वीज़ा बनाकर भेजते थे।

बरामदगी और नेटवर्क का खुलासा

पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में नकली ई-वीज़ा, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, फर्जी कॉल लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर बरामद किया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस गिरोह का नेटवर्क आगरा के अलावा दिल्ली, नोएडा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। पुलिस को आशंका है कि अब तक सैकड़ों युवाओं को ठगी का शिकार बनाया जा चुका है।

पीड़ितों की तलाश जारी

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गिरोह की करतूत का शिकार बने लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही पीड़ितों से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है।

बेरोज़गारी का फायदा उठाकर ठगी

पुलिस ने चेतावनी दी है कि बेरोज़गार युवा लालच में आकर ऐसे फर्जी विज्ञापनों से बचें। बिना सत्यापन किए किसी एजेंसी या कंपनी को पैसे न दें। आरोपी बेरोज़गारी और युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे।

जानिए आगरा सिटी Dy. SP ने क्या कहा

डीसीपी सिटी, सोनम कुमार (आगरा): “यह गैंग सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देकर बेरोज़गार युवाओं को विदेश नौकरी का लालच देता था। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है।”

आरोपी का बयान (पुलिस हिरासत में): “हम लोग सोशल साइट्स से कैंडिडेट खोजते थे और फीस वसूल कर फर्जी वीज़ा व कॉल लेटर बना देते थे।”