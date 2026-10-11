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बच्चियों संग करता था कुकर्म! लोगों ने दरिंदे का मुंह काला कर सड़कों पर घुमाया; वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: उत्तराखंड से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. जहां आरोप है कि एक युवक ने कई बच्चों संग कुकर्म किया. इसके बाद लोगों ने उस दरिंदे का मुंह काला कर उसे सड़कों पर घुमाया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 11, 2026 5:15:06 PM IST

उत्तर प्रदेश
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मोथरोवाला में स्थानीय लोगों ने बिजनौर निवासी जितेंद्र सिंह को पकड़कर उसका मुंह काला किया और सड़क पर जुलूस निकाला. आरोप है कि युवक ने कई बच्चों संग दरिदंगी की. जानिए पूरा मामला. 

क्या है मामला?

देहरादून के मोथरोवाला में स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी जितेंद्र सिंह को पकड़कर उसका मुंह काला किया और सड़क पर जुलूस निकाला. उस पर कई बच्चों के साथ कुकर्म करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है. वहीं, आरोपी का जुलूस निकालने और उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

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वीडियो हो रहा वायरल 

आरोपी का मुंह काला करके सड़क पर घुमाने वाली घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कई लोग एक युवक का मुंह काला करके उसे सड़क पर घुमा रहे हैं. और नारा लगा रहे हैं कि दुष्कर्म करने वाली की यही सजा है. 

क्या बोल रहे नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस भी अपना क्रोध दिखा रहे हैं. और कुकर्म करने वाले आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं. एक युवक ने कहा कि इन्हें ऐसी सजा दो कि इस तरह का अपराध करने वाले दस बार सोचे. 

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Tags: Child abuse casecrime newsUP Newsuttar pradesh news
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