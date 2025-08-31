Home > उत्तर प्रदेश > UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल

UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल

Sahjahanpur News: कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और जोरदार समर्थन जताया, आम आदमी की सुविधाओं और सहूलियतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी

Published By: Ratna Pathak
Published: August 31, 2025 20:06:00 IST

UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल

शाहजहांपुर से कु.शिशांत शुक्ला की रिपोर्ट: शाहजहांपुर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने रविवार को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक भव्य धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप पहुंचे।

प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया

कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंच से लेकर सभा स्थल तक “धन्यवाद मोदी जी” और “मोदी जी आप पर गर्व है” जैसे नारे गूंजते रहे। खासतौर पर जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और जोरदार समर्थन जताया।सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जब-जब टैक्स की दरों में कमी आई है, तब-तब आम नागरिक को बड़ी राहत मिली है। टैक्स घटने से जहां वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, वहीं लोगों की क्रय शक्ति भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार टैक्स सुधारों के जरिए आम जनता को सीधी सहूलियतें दी हैं।

कुंडली में ये योग और ग्रह बन सकते हैं अकाल मृत्यु के संकेत, तुरंत करें उपाय

आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार में आम आदमी की सुविधाओं और सहूलियतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आज वह वादा धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। टैक्स कटौती से आम लोगों को न केवल राहत मिली है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली है।वित्त मंत्री खन्ना ने यह भी स्वीकार किया कि टैक्स में कटौती का असर राज्य सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार नए विकल्पों और स्रोतों पर मंथन कर अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगी, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रहा है

राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग को सम्मान देने और उनकी आवाज उठाने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग आज खुद को सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रहा है। जातीय जनगणना का निर्णय यह दर्शाता है कि मोदी सरकार हर वर्ग की सही हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है।कार्यक्रम के अंत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आने वाले समय में भी वे केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाएंगे।

सपा में होगा बड़ा उलटफेर! इन पदों पर बैठे लोगों पर गिरेगी गाज…जाने क्या है अखिलेश यादव का प्लान?

Tags: UP Backward Class FrontUP tax reduction news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल
UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल
UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल
UP news: पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए शाहजहांपुर में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, योगी सरकार के ये बड़े मंत्री हुए शामिल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?