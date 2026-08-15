UP Crime: दो मर्दों संग अवैध संबंध! 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला को किसने दी खौफनाक मौत; मरते हुए भी किया था सोलह श्रृंगार

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पटारा कस्बे में तिलसाडा मोड़ के पास एक बाग में 25 साल की अविवाहित दलित महिला का शव मिलने से इलाके में बवाल मच गया है. इतना ही नहीं, बल्कि उस महिला की लाश पर सुहागन महिलाओं जैसी चीज़ें देखी गईं: उसकी मांग में सिंदूर की जगह लिपस्टिक भरी हुई थी, पैर की तीसरी उंगली में नई बिछिया पहनी थी और माथे पर बिंदी लगी थी.

5 महीने की प्रेग्नेंट थी महिला

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है कि महिला की मौत ज़हर खाने से हुई थी और वो पांच महीने की प्रेग्नेंट थी. मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उन दो पुरुषों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, जिनके साथ उसके प्रेम संबंध थे. जी हाँ! घटना के बाद, पिता ने पटारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और दो लोगों पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया: पटारा के ही रहने वाले गोले पांडे (50) और फतेहपुर ज़िले के जहानाबाद के रहने वाले प्रांजुल पाल. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों पुरुषों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. तेज़ी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रांजुल पाल को हिरासत में ले लिया है, जबकि चार अलग-अलग पुलिस टीमें 50 वर्षीय गोले पांडे को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही हैं.

जांच में हुए बड़े खुलासे

पुलिस जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया जिससे कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं. पूछताछ के दौरान, हिरासत में लिए गए प्रांजुल ने इस बात की जानकारी दी है कि उसके नाना-नानी का घर पटारा के पास एक गांव में है. उसे एक दोस्त के ज़रिए महिला का फ़ोन नंबर मिला था, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई और फिर प्रेम संबंध बन गए. प्रांजुल कानपुर देहात के रनिया में एक फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ उसे ₹12,000 महीने की सैलरी मिलती है, और वो बिधनू में अपने जीजा के घर रहता है.

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मौत वाले दिन भी हुई बात

पुलिस के मुताबिक महिला के पिता ने गोले पांडे की खेती की ज़मीन बटाईदारी (शेयरक्रॉपिंग) पर ली थी. गोले की पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और उसकी दो बेटियों की शादी हो चुकी थी. गोले ने उस युवती को कानपुर मेट्रो में नौकरी दिलाने में मदद की थी और उसे रामादेवी में एक किराए के घर में रखा था, जहाँ दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं. घटना वाले दिन, उस युवती ने प्रांजुल से 1,400 सेकंड (लगभग 23 मिनट) और गोले से 600 सेकंड (10 मिनट) तक बात की थी. ज़हर खाने के बाद युवती को इलाज के लिए हैलेट अस्पताल गोले ही ले गया था.