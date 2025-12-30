UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल

UP News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में, एक अंतिम संस्कार के भोज में रायता खाने के बाद करीब 200 लोगों को एंटी-रेबीज़ वैक्सीन लगवानी पड़ी. यह घटना ज़िले के उझानी गन्ना बेल्ट के पिपरौली गांव में हुई, जहां अंतिम संस्कार के बाद इकट्ठा हुए लोगों को रायता परोसा गया था.

आखिर क्यों लगवाया रेबीज का इंजेक्शन

बाद में लोगों को पता चला कि जिस भैंस के दूध से रायता बनाया गया था, उसकी मौत हो गई थी. इतना ही नहीं उन्हें बताया गया कि भैंस को एक कुत्ते ने काट लिया था और उसमें रेबीज़ के लक्षण दिख रहे थे. लखनऊ के डॉ. बाकर रज़ा ने कहा, “किसी संक्रमित जानवर या मवेशी का कच्चा दूध या मांस खाने के बाद एंटी-रेबीज़ इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदायूं के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) रामेश्वर मिश्रा कहते हैं, “एक बार रेबीज हो जाए तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए, सावधानी के तौर पर वैक्सीन लगवाना चाहिए.”

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता या महंगा? आज के नए रेट यहां देखें

यहां जानें पूरा मामला

गांव वालों के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 को गांव में एक व्यक्ति की तेरहवीं की रस्म के मौके पर एक दावत का आयोजन किया गया था. इस दावत में बड़ी संख्या में गांव वाले शामिल हुए, और कई रिश्तेदार और जान-पहचान वाले भी दूसरे गांवों और कस्बों से आए थे. दावत में दूसरे खाने के साथ रायता भी परोसा गया था.

घने कोहरे की चादर से लिपटा दिल्ली! फिर IGI एयरपोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, क्या रद्द हो गईं आज की भी उड़ाने ?

गिरफ्तार करो इसे! सामने से आती ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाली युवती का वीडियो देख फूटा जनता का गुस्सा!