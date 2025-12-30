Home > उत्तर प्रदेश > UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल

UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल

Badaun News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में, एक अंतिम संस्कार के भोज में रायता खाने के बाद करीब 200 लोगों को एंटी-रेबीज़ वैक्सीन लगवानी पड़ी.

By: Heena Khan | Last Updated: December 30, 2025 11:14:20 AM IST

Badaun News
Badaun News


You Might Be Interested In

UP News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में, एक अंतिम संस्कार के भोज में रायता खाने के बाद करीब 200 लोगों को एंटी-रेबीज़ वैक्सीन लगवानी पड़ी. यह घटना ज़िले के उझानी गन्ना बेल्ट के पिपरौली गांव में हुई, जहां अंतिम संस्कार के बाद इकट्ठा हुए लोगों को रायता परोसा गया था.

आखिर क्यों लगवाया रेबीज का इंजेक्शन

बाद में लोगों को पता चला कि जिस भैंस के दूध से रायता बनाया गया था, उसकी मौत हो गई थी. इतना ही नहीं उन्हें बताया गया कि भैंस को एक कुत्ते ने काट लिया था और उसमें रेबीज़ के लक्षण दिख रहे थे. लखनऊ के डॉ. बाकर रज़ा ने कहा, “किसी संक्रमित जानवर या मवेशी का कच्चा दूध या मांस खाने के बाद एंटी-रेबीज़ इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदायूं के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) रामेश्वर मिश्रा कहते हैं, “एक बार रेबीज हो जाए तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए, सावधानी के तौर पर वैक्सीन लगवाना चाहिए.”

You Might Be Interested In

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता या महंगा? आज के नए रेट यहां देखें

यहां जानें पूरा मामला 

गांव वालों के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 को गांव में एक व्यक्ति की तेरहवीं की रस्म के मौके पर एक दावत का आयोजन किया गया था. इस दावत में बड़ी संख्या में गांव वाले शामिल हुए, और कई रिश्तेदार और जान-पहचान वाले भी दूसरे गांवों और कस्बों से आए थे. दावत में दूसरे खाने के साथ रायता भी परोसा गया था.

घने कोहरे की चादर से लिपटा दिल्ली! फिर IGI एयरपोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, क्या रद्द हो गईं आज की भी उड़ाने ?

गिरफ्तार करो इसे! सामने से आती ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाली युवती का वीडियो देख फूटा जनता का गुस्सा!

You Might Be Interested In
Tags: Badaun Newshealth tipsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल
UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल
UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल
UP News: मौत का खाना खाने गए थे 200 रिश्तेदार, रायता खाते ही सिर पर लटकने लगी तलवार, एक साथ पहुंचे अस्पताल