पहले फावड़े से काटा बेटे का गला, फिर घर में ही जलती चिता में फेंका बच्चा; अब खूनी मां को कोर्ट ने दी भयानक सजा

UP Murder Case: कलयुगी दौर सिर्फ कहने के लिए नहीं सच में आ चुका है कहीं कोई अपने माता-पिता की हत्या कर कर रहा तो कहीं कोई अपने के ही खून का प्यासा है, हाल ही में ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया था. दरअसल, यूपी के बिजनौर ज़िले की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने अपने ही बच्चे का गला काटकर हत्या करने वाली एक बेरहम माँ को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. स्पेशल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज लोकेश नागर ने आदेश देवी को उसके चार साल के मासूम बेटे हर्ष (उर्फ़ कल्लू) की बेरहमी से हत्या करने के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई; उसने फावड़े से वार करके उसकी हत्या की थी.

माँ ने ऐसे उतारा मौत के घाट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सरकारी वकील (ADGC) मुकेश कुमार चौहान का कहना है कि यह दिल दहला देने वाली घटना हीमपुर दीपा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जलालपुर हसना गाँव में हुई थी. 12 जून 2024 को पीड़ित के पिता कपिल कुमार हमेशा की तरह अपने खेतों में काम करने गए थे. उनकी पत्नी आदेश देवी और उनका इकलौता बच्चा चार साल का हर्ष घर पर अकेले थे. अचानक, पागलपन के दौरे में आदेश देवी ने अपने ही खून के रिश्ते पर फावड़े से हमला कर दिया. उसने मासूम बच्चे पर फावड़े से कई बार वार किए, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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बेटे के बाद पति को मारने की कोशिश

इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हत्या करने के बाद भी महिला पर कोई असर नहीं हुआ. अपराध के सबूत पूरी तरह मिटाने के इरादे से उसने घर के अंदर सूखी लकड़ियाँ जमा कीं. उसने लकड़ियों में आग लगाई, अपने मासूम बच्चे के शव को आग की लपटों में फेंक दिया और अवशेषों को जलाने की कोशिश की. शाम को जब कपिल कुमार अपने भाई सुनील और चचेरे भाई कविंद्र के साथ खेतों से घर लौटे, तो वहाँ का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए. जब ​​कपिल ने अपनी पत्नी को यह घिनौनी हरकत करते देखा और उसे रोकने की कोशिश की, तो आरोपी आदेश देवी गुस्से से आग-बबूला हो गई. खून से सने फावड़े को लहराते हुए वप अपने ही पति को मारने के इरादे से उनके पीछे दौड़ी.

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