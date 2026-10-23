UP MLC Election 2026: फाइनल से पहले सेमीफाइनल! यूपी MLC चुनाव में दिखेगा किस में कितना है दम; आज होगा 72 जिलों में मतदान

UP MLC Election 2026: उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिसके लिए पक्ष-विपक्ष नजरे जमाए बैठा है. वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (MLC) चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं. इस अहम चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चुनाव केवल 11 सीटों के लिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस चुनाव से यूपी की जनता की ओर से सपा-भाजपा को बड़ा सिग्नल मिल जाएगा. बता दें कि इस चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद BJP के प्रचार की कमान संभाली है और पहले ही कई जनसभाएं कर चुके हैं. BJP और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई है कि कई दिनों से दर्जनों मंत्री, कई MP और सौ से ज़्यादा MLA इसमें शामिल हैं.

आज होने जा रहे अहम चुनाव

आपकी जानकारी के लिए बता दें शुक्रवार यानी आज 11 लेजिस्लेटिव काउंसिल सीटों के लिए वोटिंग होगी. इनमें पांच ग्रेजुएट और छह टीचर सीटें शामिल हैं. वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. इन सीटों के लिए कुल 1.481 मिलियन वोटर रजिस्टर्ड हैं. 72 जिलों में 2,697 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. कुल 152 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इस दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी. वोट देने के योग्य सभी कर्मचारियों और टीचरों को वोट डालने के लिए शुक्रवार को स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी.

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आज कहां-कहां होगी वोटिंग ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेजुएट सीटों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी सीटें शामिल हैं. वहीं टीचर सीटों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद शामिल हैं. कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर वोटिंग होगी. ये जिले कानपुर डिवीजन ग्रेजुएट और कानपुर डिवीजन टीचर सीटों के तहत आते हैं, जिनके सदस्यों का कार्यकाल फरवरी 2029 में खत्म हो रहा है.

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