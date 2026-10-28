UP MLC Election Results 2026: BJP को अब तक मिलीं 4 सीटें, फिर भी कैसे होगा 2027 विधानसभा चुनावों से SP को फायदा?

UP MLC Election Results 2026: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनावों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब तक 4 सीटें जीतीं हैं, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी (SP) ने एक सीट पर जीत हासिल की. ​बुधवार को बाकी बची छह सीटों के लिए मतगणना जारी है. गोरखपुर शिक्षक और आगरा स्नातक सीटों पर BJP आगे चल रही है, जबकि वाराणसी स्नातक, आगरा शिक्षक, लखनऊ स्नातक और झांसी स्नातक सीटों पर SP आगे है. अगर यही रुझान बना रहता है, तो यह SP के लिए एक बड़ी बढ़त होगी, जिसने 2020 में इन 11 सीटों में से तीन सीटें जीती थीं.

वहीं, आगरा में BJP और SP के बीच टकराव हुआ, जबकि गोरखपुर में कथित अनियमितताओं के कारण विपक्ष ने मतगणना का बहिष्कार किया. 2020 में, BJP ने इन 11 सीटों में से छह जीती थीं और दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे. अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को इन 11 सीटों के लिए मतदान हुआ था. 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद BJP राज्य में तीसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है.

2024 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-SP गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीतीं और 43.52 प्रतिशत वोट हासिल किए. BJP की सीटें 2019 की 62 से घटकर 33 रह गईं, जिससे 2014 के बाद पहली बार संसद में उनकी कुल संख्या बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई. BJP के दिनेश कुमार गोयल (मेरठ ग्रेजुएट्स सीट), श्रीचंद शर्मा (मेरठ टीचर्स सीट), हरि सिंह ढिल्लों (बरेली-मुरादाबाद डिवीजन टीचर्स सीट) और उमेश द्विवेदी ने लखनऊ टीचर्स डिवीजन सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी. वहीं, SP के लाल बिहारी यादव ने वाराणसी डिवीजन टीचर्स सीट लगातार दूसरी बार जीती है.

गोरखपुर में सपा प्रत्याशी ने किया बहिष्कार

आगरा में बुधवार सुबह लगभग 3 बजे खत्म हुई वोटों की गिनती के दूसरे राउंड के बाद, SP के आकाश अग्रवाल BJP उम्मीदवार से आगे बने रहे. वहीं गोरखपुर में SP उम्मीदवार संजययन त्रिपाठी (गोरखपुर-फैजाबाद टीचर्स डिवीजन) ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वोटों की गिनती का बहिष्कार किया. उन्होंने कहा कि तीसरे राउंड की गिनती तक सब कुछ ठीक चल रहा था. संजयन त्रिपाठी ने बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव लगभग 450 वोटों से आगे थे, लेकिन अचानक सभी वोट एकतरफा तरीके से BJP उम्मीदवार के पक्ष में आने लगे. उन्होंने कहा कि अचानक पूरा ट्रेंड बदल गया, ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से ही तय था, इसलिए हमने गिनती का बहिष्कार कर दिया.

बंडल बनाने की प्रक्रिया रही धीमी

वहीं, इससे पहले मंगलवार सुबह 8 बजे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में वोटों की गिनती शुरू हुई. ‘सिंगल ट्रांसफरेबल वोट’ सिस्टम के तहत गिनती से पहले बैलेट पेपरों को छांटने और उनके बंडल बनाने की प्रक्रिया के कारण काम धीमा रहा.