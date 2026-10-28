UP MLC Election Result 2026: विधानसभा चुनाव से पहले मिल गया बड़ा हिंट! BJP या SP; MLC चुनाव में कौन पड़ा किस पर भारी

UP MLC Election Result 2026: 2026 के उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल (MLC) चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बरेली-मुरादाबाद और मेरठ में अहम जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी (SP) ने वाराणसी टीचर्स सीट पर कब्ज़ा कर लिया है. दूसरी सीटों पर वोटों की गिनती और नतीजों के अपडेट ने पूरे राज्य में मिली-जुली चुनावी तस्वीर को सामने लाया है. BJP उम्मीदवार डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने बरेली-मुरादाबाद टीचर्स सीट पर अहम जीत दर्ज की, उन्होंने SP उम्मीदवार हाजी दानिश अख्तर को 17,676 वोटों से हराया. उपलब्ध चुनाव अपडेट के अनुसार, मेरठ में, BJP उम्मीदवार दिनेश गोयल ने सात राउंड की गिनती के बाद ग्रेजुएट्स सीट पर 12,688 वोटों से जीत हासिल की.

BJP ने मेरठ टीचर्स सीट पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, जहाँ ताज़ा गिनती के अपडेट में श्रीचंद शर्मा के जीत की ओर बढ़ने की खबर थी. इस बीच, SP ने वाराणसी टीचर्स सीट पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे उसकी गिनती में एक अहम जीत जुड़ गई.

बरेली-मुरादाबाद में BJP की जीत

डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने बरेली-मुरादाबाद टीचर्स MLC सीट 21,672 वोटों से जीती, उन्होंने SP कैंडिडेट हाजी दानिश अख्तर को हराया, जिन्हें 3,996 वोट मिले. ढिल्लों ने काउंटिंग के पहले राउंड से ही अपनी बढ़त बनाए रखी. काउंटिंग प्रोसेस 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे बरेली में शुरू हुआ, और पहला ट्रेंड शाम लगभग 6:45 बजे सामने आया. अपनी जीत के बाद, ढिल्लों ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए टीचिंग कम्युनिटी को क्रेडिट दिया और कहा कि टीचर्स की भलाई के लिए उनके काम ने इस रिजल्ट में मदद की. उन्होंने विपक्ष की भी आलोचना की, यह दावा करते हुए कि वह टीचर्स से जुड़े ज़रूरी मुद्दे उठाने में नाकाम रहा.

अख्तर ने अपनी हार के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए, और गड़बड़ी और मुकाबले को प्रभावित करने की कोशिशों का आरोप लगाया.

बरेली-मुरादाबाद टीचर्स MLC रिजल्ट

डॉ. हरि सिंह ढिल्लों (BJP): 21,672 वोट

हाजी दानिश अख्तर (SP): 3,996 वोट

कैप्टन डॉ. राजीव कुमार चौहान: 450 वोट

नरेश कुमार शर्मा: 113 वोट

रमेश चंद्र: 105 वोट

नाज़ सिद्दीकी: 59 वोट

राजकुमार सिंह: 44 वोट

नेत्रपाल: 21 वोट

बहार आलम: 21 वोट

हरेंद्र सिंह: 11 वोट

इनवैलिड वोट: 3,183

ढिल्लों ने 17,676 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की, जो इस चुनाव क्षेत्र में BJP के लिए एक बड़ी जीत है.

मेरठ MLC रिजल्ट

BJP ने मेरठ ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र में बड़ी जीत दर्ज की, जहाँ दिनेश गोयल सात राउंड की गिनती के बाद 12,688 वोटों से जीते. उस समय उपलब्ध चुनाव अपडेट से पता चला कि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी थी.

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