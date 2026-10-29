UP MLC Election 2026 Results: BJP अपने गढ़ वाराणसी-लखनऊ में हारी, गोरखपुर में मुश्किल से जीती; SP को मिली बड़ी कामयाबी

UP MLC Election 2026 Results: 2027 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए उसके गढ़ वाराणसी और लखनऊ में एक झटके के रूप में सामने आए. गोरखपुर में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला. बड़ी मुश्किल से यहां पर 300 से कम वोटों से भाजपा प्रत्याशी जीत पाया. हालांकि, सत्ताधारी पार्टी ने कुल 6 सीटें जीतीं, वहीं समाजवादी पार्टी (SP) को बड़ी कामयाबी मिली और उसने 5 सीटें हासिल कीं.

बुधवार को घोषित नतीजों में BJP की कुल 6 सीटें रहीं, जो 2020 के विधान परिषद चुनाव के बराबर ही हैं. 6 साल पहले SP ने 3 सीटें जीती थीं और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 सीटें हासिल की थीं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें 2019 की 62 से घटकर 33 रह गई थीं, जिससे पार्टी बैकफुट पर आ गई थी. अब वह परिषद (काउंसिल) चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाकर यह संदेश देना चाहती थी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उसने अपनी खोई हुई जमीन वापस पा ली है.

मजबूत गढ़ में हारी भाजपा

भाजपा को उम्मीद थी कि अगर उसे इन चुनावों में फायदा मिलता है, तो वह विपक्ष के उन दावों का जवाब दे सकेगी जिनमें युवाओं में असंतोष, राम मंदिर चंदे में चोरी का विवाद, UGC दिशानिर्देशों को लेकर सवर्ण जातियों में नाराजगी और EVM में हेरफेर के आरोप शामिल हैं। इन चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, वाराणसी, लखनऊ, झांसी और आगरा जैसे मजबूत गढ़ों में पार्टी उम्मीदवारों की हार चिंता का विषय बन गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की.

लखनऊ में भाजपा से सपा ने छीनी सीट

समाजवादी पार्टी ने भाजपा से लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र छीन लिया. इसके अलावा, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी सपा के खाते में गया; इस सीट पर पहले एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता था, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गया था. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदर्शन ने पार्टी को थोड़ी राहत दी. यहां पार्टी ने मेरठ स्नातक और शिक्षक दोनों सीटें अपने पास बरकरार रखीं. मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के श्रीचंद शर्मा ने कुल 18,099 वोट पाकर जीत हासिल की. ​उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दिनेश कुमार गोयल ने 24,929 वोट पाकर जीत दर्ज की.

गोरखपुरी में भाजपा मुश्किल से जीती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बरेली-मुरादाबाद मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने 21,672 वोट पाकर अपनी सीट बरकरार रखी. बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बरकरार रखी। उन्हें कुल 13,179 वोट मिले. वहीं, उसी पार्टी के मानवेंद्र प्रताप सिंह ने 42,743 वोट हासिल करके आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट अपने पास बनाए रखी. बीजेपी ने गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी अपने पास बरकरार रखी. यहां से पार्टी के उम्मीदवार ध्रुव कुमार त्रिपाठी कुल 16,790 वोट पाकर विजयी घोषित किए गए.

वाराणसी में सपा को मिली जीत

वाराणसी में जहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा सांसद हैं. यहां पर समाजवादी पार्टी (SP) ने स्नातक और शिक्षक, दोनों सीटों पर अपना कब्ज़ा बनाए रखा. इन दोनों सीटों पर पार्टी ने 2020 में भी जीत हासिल की थी. विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता रहे SP के लाल बिहारी यादव ने वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की. उन्हें 11,612 वोट मिले. SP उम्मीदवार आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट जीती. SP ने आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट भी जीत ली। यहाँ से उनके उम्मीदवार आकाश अग्रवाल 14,046 वोट पाकर विजयी घोषित किए गए.

बुंदेलखंड-लखनऊ क्षेत्र में भी सपा का जलवा

बुंदेलखंड क्षेत्र में SP उम्मीदवार मान सिंह यादव ने इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बरकरार रखी. उन्हें 60,358 वोट मिले. लखनऊ में जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा सांसद हैं, SP की उम्मीदवार कांति सिंह ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट जीती. उन्होंने बीजेपी के अविनाश कुमार सिंह को हराया.