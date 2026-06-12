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UP: AMU में राज्यमंत्री ने लगाए जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे, वायरल हुआ वीडियो

हाल ही में AMU का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. AMU में दौरे के लिए गए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने वहां जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे लगाए.

By: Shivangi Shukla | Published: June 12, 2026 7:45:17 PM IST

AMU में राज्यमंत्री ने लगाए जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे
AMU में राज्यमंत्री ने लगाए जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे


Aligarh Muslim University: हाल ही में AMU का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. AMU में दौरे के लिए गए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने वहां जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे लगाए. 

उनके बाद वहां बैठे लोगों और छात्रों ने भी जय श्री राम कहा. देखते ही देखते जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैनेडी हॉल गूंज गया.

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वायरल वीडियो के बारे में  

हाल ही में उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के कैनेडी हॉल में जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे लगाए, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वहां उपस्थित लोगों ने भी उत्साहपूर्वक उनके साथ नारे लगाए. 

बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कैनेडी हॉल में औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. यह कार्यक्रम केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया था. राज्य सरकार में भी मुख्यमंत्री के नौ वर्ष का कार्यकाल भी पूर्ण हुआ था इन दोनों महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ही यह गोष्ठी रखी गई थी.

विश्वविद्यालय परिसर का किया भ्रमण

राज्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के संग्रहालय और मौलाना आजाद पुस्तकालय का भी भ्रमण किया. उन्होंने इस विश्वविद्यालय द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के प्रयासों की प्रशंसा भी की. दिनेश प्रताप सिंह ने यूनिवर्सिटी परिसर को बेहद प्रशंसनीय बताया. उन्होंने कहा कि इतिहास को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैय्यद अहमद खान ने की थी. 

Tags: AMUUP News
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